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Yalova'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

07.08.2023 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da kamyonetle çarpışan motosiklet sürücüsü yaşamını yitirdi.

Termal Belediyesinde zabıta memuru olarak görev yapan 30 yaşındaki Ali Furkan Özkantar, yeni aldığı motosikletle Termal-Yalova kara yolu Yenimahalle köyü mevkisinde ara yola dönüş yapan Yalova Belediyesine ait kamyonetle çarpıştı.

Özkantar, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Yolda seyir halindeki bir aracın kamerası tarafından kaydedilen görüntüde, kaza sonrası yaralanan Ali Furkan Özkantar'ın olay yerine gelen ambulansla Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldığı görülüyor.

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Yalova araç kamerası motorsiklet kazası

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