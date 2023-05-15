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Yalova'da kentsel dönüşümü hızlandırmak için "konteyner kent" kuruldu

15.05.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'yı olası büyük ölçekli depremlere hazırlıklı hale getirmek için çalışmalarını sürdüren belediye, 718 konutun yapılacağı mahallede ikamet edenlerin geçici konaklamasını sağlamak için şimdiye kadar 60 konteynerden oluşan barınma alanının kurulumunu tamamladı.

Kocaeli'nin Gölcük ilçesinde 17 Ağustos 1999'da meydana gelen 7,4 büyüklüğündeki deprem Yalova'da büyük yıkıma yol açtı.

Kentte 2 bin 504 kişinin hayatını kaybettiği deprem nedeniyle çok sayıda konut ve iş yeri hasar gördü.

Deprem sonrası bina stokunun yüzde 65'inin yenilendiği şehirde dönüşümü tamamlamayı hedefleyen Yalova Belediyesi, özellikle zemin nedeniyle büyük risk altında olan Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki 100 dönüm alanda çalışma başlattı.

718 konut ve 30 iş yerinin bulunacağı mahallede yaşayanlara geçici konaklama imkanı sunmak için harekete geçen belediye, 2 oda 1 salon ile mutfağı, banyosu, tuvaleti bulunan konteynerlerden barınma alanları oluşturuyor.

Şu ana kadar 60 konteynerden oluşan "konteyner kent" kuran belediye, Bağlarbaşı halkının peyderpey bu bölgede geçici konaklamasını sağlayarak kentsel dönüşümü hızlandıracak.

"KİRALIK EV BULAMIYORUM DİYEN VATANDAŞLARIMIZ BU ALANI KULLANABİLECEK"

Yalova Belediye Başkanı Mustafa Tutuk, AA muhabirine, konteyner kentle hem dönüşümü hızlandırmayı hem de vatandaşların yaşayabileceği mağduriyeti önlemeyi hedeflediklerini söyledi.

Konteyner sayısını en az 100'e çıkarmayı planladıklarını belirten Tutuk, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda Sayın Bakanımız Murat Kurum'un da Yalova ziyaretinde müjdelediği kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden devam ediyoruz. Şehrimizde ilk defa böyle bir kentsel dönüşüm çalışması gerçekleştiriyoruz. 100 dönümlük alanda ihale yapıldı ve Bağlarbaşı Mahallemizin şu an yüzde 50'si boşaltıldı. 718 konut, 30 iş yeri olmak üzere bu kentsel dönüşüm projesini tamamlayacağız. Bu bölgede 60 tane 2+1 konteyner kent kurduk. Bu bölgede vatandaşlarımızın tüm ihtiyaçları düşünülerek hazırlıkları sürdürüyoruz. Bağlarbaşı Mahallemizdeki proje bittiği zaman burada konaklayan hemşerilerimiz evlerine geçecek."

Tutuk, Yalova'daki kentsel dönüşümün Bağlarbaşı'ndaki çalışmalarla sınırlı olmadığını vurguladı.

Şehirdeki 5-6 katlı binaların yenilenmesi ve ada bazlı kentsel dönüşümün süreceğini dile getiren Tutuk, "Yine dönüşüm kapsamında rezerv alan ihtiyacımızı bu konteyner kentle karşılamış olacağız. Kiralık ev bulamıyorum diyen vatandaşlarımız bu alanı kullanabilecek." dedi.

Tutuk, bu konteyner kentte kalacak vatandaşlar için tüm imkanların seferber edileceğini ve gerekli tüm donatıların bulunacağını sözlerine ekledi.

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