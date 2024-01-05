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  4. Yalova'da kötü kokular yayılan evden 2 ton çöp çıkarıldı

Yalova'da kötü kokular yayılan evden 2 ton çöp çıkarıldı

05.01.2024 11:10 | Son Güncelleme:
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Yalova'nın Çınarcık ilçesinde kötü kokular yayılması nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu apartman dairesi, 2 ton çöp çıkarılmasının ardından temizlendi.

Çınarcık Belediyesini arayan vatandaşlar, Çamlık Mahallesi Dolu 1 Sokağı'ndaki apartmanın ikinci katında anne Y.K. ve oğlu C.K'nin yaşadığı evden kötü kokular geldiğini ihbar etti.

Zabıta Müdürlüğü, Temizlik Hizmetleri Birimi ve İlaçlama Birimi ekipleri, söz konusu eve gittiklerinde tüm odalarda atıkların bulunduğunu gördü.

Uzun süredir bekletilen çürümüş gıda malzemeleri, giysiler, pet şişeler, teneke kutular, poşet ve kağıtlardan oluşan çöp yığınlarını temizleyen ekipler, evden 2 kamyon ve 2 çöp taksi dolusu atık çıkardı.

Daireyi 2 ton çöpten temizleyen belediye ekipleri, evi ilaçlayarak dezenfekte etti.

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Yalova Çınarcık çınarcık belediyesi çöp ev

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