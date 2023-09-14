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Yalova’da kurusıkı tabancaları dönüştüren zanlı gözaltına alındı

14.09.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde kurusıkı tabancaları ateşli silaha dönüştüren şüpheli gözaltına alındı.

Yalova’da kurusıkı tabancaları dönüştüren zanlı gözaltına alındı

Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Taşköprü Sanayi Sitesindeki işyerinde kurusıkı tabanca namlularının değiştirerek ateşli silaha dönüştürüldüğü ve tabanca mühimmatı satıldığı iddia edilen E.G’yi gözaltına aldı. Zanlının iş yerinde yapılan aramada 4 tabanca, 2 kurusıkı tabanca, bin 110 tabanca mühimmatı, 57 tüfek mühimmatı, 34 tabanca parçası ve 1 adet uyuşturucu kullanma aparatı, ile 2 adet hassas terazi ele geçirdi.

Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi.

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