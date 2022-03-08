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Yalova'da marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolarda bulundu

08.03.2022 13:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da marketlerin raflarında olmayan ayçiçek yağları depolarda bulundu

Yalova Belediyesi, raflarında olmayan ayçiçek yağlarını depolarda beklettiği belirlenen marketler hakkında işlem başlattı.

Belediyeden yapılan açıklamada, zabıta ekiplerinin şehir merkezinde bulunan marketlerde ayçiçeği yağı denetimi gerçekleştirdiği bildirildi.

6502 Sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun kapsamında zincir ve yerel marketlerde yapılan denetimlerde vatandaşların mağduriyet yaşamaması için raflar ve depoların kontrol edildiği bilgisine yer verildi.

Stokçuluğun önüne geçmek için yapılan denetimlerde kurallara uymayan marketlere tutanak tutulduğu ve yasal işlemler yapılmak üzere Ticaret İl Müdürlüğüne teslim edildiği belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Yalova merkezde birçok markette gerçekleştirilen denetimlerde ilk olarak marketlerin reyonlarındaki yağlar kontrol edildi. Özellikle 5 litre yağ bulunmayan reyonların ardından depoların kontrolleri gerçekleştirildi. Depo kontrollerinde koliler içinde bulunan yağlar ile ilgili tutanak tutuldu. Bazı marketlerin depolarında 5 litre yağları tespit ettik. Burada bulunan arkadaşlar bunların 'promosyon ürünü olduğunu ve ileri bir tarihte satışa çıkacağını' söyledi. Bizler, bize verilen yetkilere istinaden rafta olmayan ürünün depoda olduğunu tespit ettiğimiz için tutanağımızı tuttuk. Tutmuş olduğumuz tutanakları Yalova İl Ticaret Müdürlüğüne ileteceğiz ve gereken işlemleri bu kurumumuz gerçekleştirecek."

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