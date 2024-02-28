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Yalova'da misafiri olduğu kişiyi öldürüp evini ateşe veren şüpheli tutuklandı

AA AA
28.02.2024 14:31
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Yalova'da evinde çıkan yangında cesedi bulunan kişinin, misafiri tarafından boğulduktan sonra dairenin kundaklandığı ortaya çıktı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki apartmanın birinci katında cesedi bulunan Ahmet Anıl'ın ölümüyle ilgili çalışma başlattı.

Araştırmalar sürerken polise teslim olan L.Ç'nin, tek başına yaşadığı evine misafir olduğu Anıl ile aralarında tartışma çıktığını, maktulü boğup, daireyi ateşe vererek ayrıldığını itiraf ettiği öğrenildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen L.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Şehit Ömer Faydalı Caddesi'ndeki Hacı Kemal Bey Hünkar Apartmanı'nın birinci katında 26 Şubat'ta çıkan yangın, itfaiye ekiplerince söndürülmüştü. Evi kontrol eden ekipler, dairede tek başına kalan Ahmet Anıl'ın cesedini yatağında bulmuştu.

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