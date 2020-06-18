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Yalova’da okullar LGS’ye hazır

YALOVA HABERLERİ  | 18.06.2020 11:33 | Son Güncelleme

Altınova Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ederek, sınava hazır hale getirdi.Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği Ekipleri, gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Altınova’da sınavın yapılacağı okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı.

Altınova Belediyesi, Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde ilçede sınavın yapılacağı okulları dezenfekte ederek, sınava hazır hale getirdi.
Fen İşleri Müdürlüğü Garaj Amirliği Ekipleri, gerçekleştirilecek Liselere Giriş Sınavı (LGS) öncesinde Altınova’da sınavın yapılacağı okullarda temizlik ve dezenfekte çalışması yaptı. Belediye ekipleri, ilçedeki okullarda kapı kollarından masa ve sıralara kadar her yeri karış karış dezenfekte etti. Sınıflar, sınav günü tekrar açılmak üzere giriş çıkışlara kapatıldı. Ekipler ayrıca, öğrencilerin sınav arasında kullanacağı okul bahçelerini de temizleyerek dezenfekte etti. Öte yandan Altınova Belediyesi ekipleri, 27-28 Haziran tarihleri arasında yapılacak olan YKS (Yükseköğretim Kurumları Sınavı)’na yönelik de okullarda aynı çalışmaları gerçekleştirecek.
Fen İşleri Garaj Amiri Yusuf Yılmaz konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Öğrencilerimiz ve velileri rahat olsun. Altınova Belediyesi olarak İlçe Milli Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte imtihanların yapılacağı okullarda gereken tedbirleri aldık. Okullarımızın içini, dışını ve bahçesini temizleyerek dezenfekte ettik" dedi.
LGS Merkezî Sınavı, 20 Haziran 2020 Cumartesi günü yapılacak.

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