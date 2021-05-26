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Yalova'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

26.05.2021 15:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

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KOCAELİ (AA) - Yalova'da uygulama noktasında bir otomobilin çarpması sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan Mustafa Emanetoğlu'nun cenazesi, memleketi Kocaeli'nin Kandıra ilçesinde defnedildi.

Şehit polisin naaşı, Yalova Valiliği bahçesinde yapılan törenin ardından toprağa verilmek üzere memleketine gönderildi.

Emanetoğlu'nun cenazesi, polis araçlarından oluşan konvoy eşliğinde helallik alınmak üzere Karaağaç Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Helallik alındığı sırada baba Necati, anne Zehra ve eşi Ayşe Merih Emanetoğlu ayakta durmakta güçlük çekti.

Şehit polisin Türk bayrağına sarılı tabutu, daha sonra omuzlara alınarak Karaağaç Mezarlığı'na götürüldü.

İl Müftüsü Sinan Cihan'ın kıldırdığı cenaze namazının ardından baba Necati Emanetoğlu, oğlunun tabutuna sarılarak gözyaşı döktü.

Şehit polis memurunun cenazesi, daha sonra toprağa verildi.

Törene, İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım, Yalova Valisi Muammer Erol, Kocaeli Emniyet Müdürü Veysal Tipioğlu, Yalova Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, Kocaeli Jandarma Komutanı Albay Ümit İlbayı ile şehit polisin meslektaşları ve yakınları katıldı.

Yalova-Bursa kara yolundaki uygulama noktasında görevli polisler, Z.İ'nin (19) kullandığı aracı durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçarken aracıyla çarptığı polis memuru Mustafa Emanetoğlu (48) kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü. Polis memuruna çarpıp kaçan Z.İ. ile beraberindeki S.Y. (18) ve S.İ. (17) gözaltına alınmıştı.

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