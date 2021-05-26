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Yalova'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memurunun naaşı memleketine gönderildi

26.05.2021 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da otomobilin çarpması sonucu şehit olan polis memurunun naaşı memleketine gönderildi

Yalova'da uygulama noktasında otomobilin çarpması sonucu şehit düşen polis memuru Mustafa Emanetoğlu'nun naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Kocaeli'ye uğurlandı.

Yalova Devlet Hastanesinden belediyeye ait cenaze aracıyla alınan şehidin naaşı, konvoy eşliğinde törenin yapılacağı valilik bahçesine getirildi.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan tören, şehidin öz geçmişinin okunmasıyla devam etti.

İl Emniyet Müdürü Mehmet Hakan Fındık, yaptığı konuşmada, Emanetoğlu'nun görevini yaptığı sırada şehit düştüğünü söyledi.

Fındık, polis teşkilatının canla başla mücadelesini sürdürdüğünü aktararak "Şimdiye kadar bu mücadelede çok sayıda şehit vermiş kahraman bir teşkilatın mensupları olarak biliyoruz ki aziz milletimiz her daim şehidini kalbinde yaşatmış ve hatıralarına sahip çıkmıştır. Bu vesileyle başta şehit polisimiz Mustafa Emanetoğlu kardeşimiz olmak üzere vatan ve milletin bölünmez bütünlüğü, milletin huzur ve güvenliği için görevini yaparken hayatını kaybeden tüm şehitlerime Allah'tan rahmet, kederli aileleri ve teşkilatımıza başsağlığı ve sabırlar diliyorum." diye konuştu.

Şehidin naaşı, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve İl Müftüsü Cevdet Cemal Çıkrık'ın duasının ardından memleketi Kocaeli'ne uğurlandı.

Törene şehidin eşi, anne ve babası ile kardeşleri, Vali Muammer Erol, Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozangüç, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Yalova-Bursa kara yolundaki uygulama noktasında görevli polisler, Z.İ'nin (19) kullandığı aracı durdurmak istemiş, "dur" ihtarına uymayan sürücünün kaçarken aracıyla çarptığı polis memuru Mustafa Emanetoğlu (48) kaldırıldığı Yalova Devlet Hastanesinde şehit düşmüştü. Polis memuruna çarpıp kaçan Z.İ. ile beraberindeki S.Y. (18) ve S.İ. (17) gözaltına alınmıştı.

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