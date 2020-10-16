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Yalova’da pandemi denetimleri

YALOVA HABERLERİ  | 16.10.2020 13:08 | Son Güncelleme

Yalova Valisi Muammer Erol, Çiftlikköy ilçesinde pandemi denetimine katıldı.İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde de korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirdi.

Yalova Valisi Muammer Erol, Çiftlikköy ilçesinde pandemi denetimine katıldı.
İçişleri Bakanlığı’nın talimatı doğrultusunda Yalova’nın Çiftlikköy ilçesinde de korona virüs tedbirleri denetimi gerçekleştirdi. Denetimlere Vali Muammer Erol, Çiftlikköy Kaymakamı Ömer Bilgin, Çiftlikköy Belediye Başkanı Ali Murat Silpagar, Yalova Jandarma Komutan Vekili Alb. Özkan Seyrek, İl Emniyet Müdürü Hakan Fındık ve protokol mensupları katıldı. Toplu taşıma araçlarını denetleyen Vali Erol, vatandaşlara maske, mesaje ve hijyen kuralına uymalarını istedi. Ardından esnafları gezerek sohbet eden Vali Erol, pandemiyi hep birlikte kurallara uyarak yeneceğimizi dile getirdi. Denetimler sonrasında basın mensuplarına açıklamada bulunan Vali Erol, “Bakanlığımızın talimatı doğrultusunda 81 vilayette olduğu gibi Yalova’da da maske, mesafe, temizlik kontrolü yapıldı. Toplu taşıma araçlarımıza ve vatandaşlarımıza uyarılarda bulunduk. Vatandaşlarımızın belli bir bilince ulaştığını görmekten çok mutlu oluyoruz. Sevdiklerini ve kendilerini bu illetten korumak adına alınması gereken ne tedbir varsa yapıyorlar. Bu da Yalova’da pandemi rakamlarına yansıyor. İnşallah tedbirlerin daha bir dikkat ve samimiyetle hepimiz tarafından uygulanmasıyla Yalova’mızda daha sevindirici noktalara doğru gideceğimize eminiz. Ben bu noktada vatandaşlarımıza ve görev alan arkadaşlarımıza emek ve gayretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. İnşallah hepimiz en az 1 yıl kol kola ve gönül gönüle birlikte olacağız” dedi.

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