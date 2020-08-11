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Yalova’da pandemi tedbirleri denetimi

YALOVA HABERLERİ  | 11.08.2020 10:17 | Son Güncelleme

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge ile 81 ilde korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi.

İçişleri Bakanlığı tarafından çıkartılan genelge ile 81 ilde korona virüs tedbirlerine yönelik denetimler gerçekleştirildi. Yalova’daki denetimler ise Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolünün katılımı ile gerçekleştirildi. Denetimlerde Vali Erol vatandaşları maske, mesafe ve hijyen kurallarına uymaları için uyardı.
Yalova Valisi Muammer Erol ve il protokolü 81 ilde eş zamanlı olarak gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplu taşıma araçları ve iş yerlerinde denetimler gerçekleştirdiler. İlk olarak Yalova-Bursa karayolu üzerindeki kontrol noktasına giden Yalova Valisi Muammer Erol burada durdurulan araçların şoförleri ve araçlarda bulunan yolcularla sohbet etti. Yaşanan pandemiyi ve son günlerde ülke genelinde artış gösteren vaka sayılarını hatırlatan Vali Erol vatandaşlara, “Bugün maske, mesafe ve hijyen kuralına dikkat çekmek için yollardayız. Araçlarımızda dezenfektan bulunduralım. Sosyal mesafeyi ayarlayalım. Sevdiklerimizi korumak adına da maskesiz dışarıya çıkmayalım” dedi.
Vali Erol ardından Yalova’nın Gaziosman Paşa Mahallesi’ne giderek buradaki iş yerleri, alışveriş merkezleri ve kahvehaneleri gezdi. Buralarda oturan vatandaşlara salgını hatırlatan Vali Erol, “Kendiniz ve sevdikleriniz için maske takın, sosyal mesafe kuralına uyun ve hijyene önem verin” dedi.

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