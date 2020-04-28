YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova’da ramazan ve korona denetimi

Yalova’da ramazan ve korona denetimi

YALOVA HABERLERİ  | 28.04.2020 11:04 | Son Güncelleme

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle esnaf denetimlerini arttırdı.İlçe genelinde vatandaşların huzuru ve sağlığı için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarına devam ediyor.Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştırdı.

Yalova Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Ramazan ayının gelmesiyle esnaf denetimlerini arttırdı.
İlçe genelinde vatandaşların huzuru ve sağlığı için görevlerini sıkı bir şekilde sürdüren Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, Covid-19 salgınına karşı verilen mücadelede çalışmalarına devam ediyor.

Altınova Belediyesi Zabıta Amirliği ekipleri, korona virüs tedbirleri kapsamında denetimlerini yoğunlaştırdı. Denetimlerde bulunan ekipler, esnafa virüse karşı alınması gereken tedbirler konusunda bilgilendirme yaptı.
Yapılan denetimler kapsamında marketlerin genelge çerçevesinde en fazla müşteri sayısına, market içerisinde müşteri sayısının artmaması için giriş çıkışların kontrolü, market içerisinde bulunan müşterilerin birbirlerine en az bir metrede mesafe de olması ve diğer kuralların market personeli tarafından müşterilere hatırlatılması belirtildi.

Hijyen ve etiket denetimi de yapıldı
Ayrıca marketlerin giriş kısımlarına içeriye en fazla kaç tane müşterinin girebileceği ve genelge kapsamındaki diğer uyarıları gösteren afişlerin kontrolü de yapıldı. Ayrıca Altınova Zabıta ekipleri, marketlerde hijyen kurallarına uyulup uyulmadığı ve ürünlerin fiyatı ile ilgili etiket denetimleri gerçekleştirdi.

"Görevimizin başındayız"
Ramazan ayının gelmesi ile denetimleri arttırdıklarını ifade eden Altınova Belediyesi Zabıta Komiseri İlker Gülbahar, “Vatandaşlarımızın sağlıklı, hijyenik bir ortamda gönül rahatlığıyla alışveriş yapmaları için her an görevimizin başındayız. Denetimler sırasında esnafımızı eksiklikleri ve hataları konusunda uyarıyoruz. Halkımızın sağlığı ve güvenliğinin yanı sıra halkın ekonomisinin de takipçisiyiz. Zabıta Amirliğine bağlı tüm ekiplerimiz korona virüsüne karşı teyakkuzda. Esnafımıza da duyarlılıklarından dolayı teşekkür ederim" dedi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü Bu fotoğraf sonu oldu! Genç kadının korkunç ölümü
Genç öğretmenin sır ölümüGenç öğretmenin sır ölümü
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Domuza zarar gelmesin diye polisten yardım istedi

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Karşı şeride geçip takla attı: 1 Yaralı

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Kahramanmaraş'ta kardeşler arasında bıçaklı kavga: 1 yaralı

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Sokağa çıkma kısıtlaması bitti, vatandaşlar dışarı akın etti

Karantinadaki beldede drone ile denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Karantinadaki beldede drone ile denetimde 3 kişiye 9 bin 450 lira ceza

Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Konya'daki silahlı kavgada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı

Yalova Namaz Vakitleri 28 Nisan Salı

İmsak
04:22
Sabah
05:58
Öğle
13:05
İkindi
16:54
Akşam
20:02
Yatsı
21:32

Yalova Nöbetçi Eczaneler28 Nisan Salı

Dörtyol Eczanesi
Merkez
Özkaya Eczanesi
Merkez
Umut Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Şifa Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

En çok tercih edilen ekmek yapma makineleri

Yalova Ziraat Odası uyardı:

Yalova Ziraat Odası uyardı:

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Yalovalı emekliden balkon konserleri

Yalovalı emekliden balkon konserleri

23 Nisan Satranç Turnuvası Başladı

23 Nisan Satranç Turnuvası Başladı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.