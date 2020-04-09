Yalova'da Ro-Ro taşımacılığında yolcu ve araçlar yasaklandı

Yalova İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisi, Ro-Ro taşımacılığı kapsamında yalnızca dorse ve konteyner taşımacılığı yapılacağını duyurdu.

Valilikten yapılan yazılı açıklamada, meclis toplantısının Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında yapıldığı belirtildi.

Toplantıda, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında birçok ülke ile sınır kapılarından geçişlerin durdurulduğu ve pek çok ülke vatandaşının ülkeye girişinin yasaklandığı ancak İçişleri Bakanlığınca dış ticaretin devam etmesi adına ülkeye giriş çıkış yapması zorunlu olan tır şoförleri, uluslararası ticaret kapsamında ilden transit geçecek araç ve şoförler ile giriş çıkış yapacak araç ve şoförlerin belirtilen şartları sağlanması halinde geçişine izni verileceği vurgulandı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ro-Ro taşımacılığı kapsamında yalnızca dorse-konteyner taşıması yapılacak olup, yolcu ve komple araç taşımacılığına izin verilmeyecektir. Liman Mülki İdare Amirinin uygun göreceği zaruri durumlar sebebi ile şoför alınacak olması halinde bu kararlarda belirtilen tüm kuralların ilimize giriş ve çıkış esnasında kendileri için de uygulanacağı şoförlere tebliğ edilecektir. Gemilere binmesi uygun görülen şoförlerin, gemi mürettebatı ve varsa yolcular ile sosyal izolasyonunun sağlanması zorunluluğu gemi kaptanına ve diğer ilgililere Liman Mülki İdare Amirliğince tebliğ edilecektir. İlimize Ro-Ro seferi ile gelen tırlar şoförlerine teslim edilmeden önce şoför kabini başta olmak üzere araçların dezenfeksiyonu yapılacaktır."