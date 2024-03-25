YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova’da sağanak yağış

Yalova’da sağanak yağış

İHA İHA
25.03.2024 14:38
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da öğlenden sonra başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz şekilde etkiliyor.

Yalova’da sağanak yağış

Yalova kent merkezi ve ilçelerinde etkili olan sağanak yağış etkili oldu. Kent merkezinde sağanak yağış sonrasında şehir içi trafiğinde yoğunluk yaşandı. Aniden başlayan yağış sonrasında vatandaşlar yağmurdan korunmak için kendilerini saçak altlarına attı. Yalova’da bugün etkili olan sağanak yağış Salı ve Çarşamba günü kendini bulutlu havaya bırakacak. Salı günü 13 dereceye kadar düşerken Çarşamba günü sıcaklık 18 dereceye çıkacak. Perşembe günü yağmurlu olurken hava sıcaklı 20 dereceye çıkacak. Yalova’yı Cuma ve hafta sonunda parçalı bulutlu bir hava bekliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Malatya’da torbacı operasyonu: 2 tutuklamaMalatya’da torbacı operasyonu: 2 tutuklama
Malatya’da 300 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildiMalatya’da 300 bin adet sahte bandrollü makaron ele geçirildi
Karabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandıKarabük'te uyuşturucu operasyonunda yakalanan 3 zanlı tutuklandı
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 25 Mart Pazartesi

İmsak
05:25
Sabah
06:51
Öğle
13:14
İkindi
16:42
Akşam
19:27
Yatsı
20:47

Yalova Nöbetçi Eczaneler25 Mart Pazartesi

Aysu eczanesi
Merkez
Defne eczanesi
Altinova
Liman eczanesi
Cinarcik
Deva eczanesi
Merkez
Arda eczanesi
Armutlu
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Bahar Fırsatları'nın sona ermesine çok az kaldı! Ünlü markalara uyguna sahip olmanın tam zamanı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

Kombinlerinizin havasını yükseltecek ayakkabılar burada!

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.