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Yalova’da sahte içki imâlathanesine operasyon

YALOVA HABERLERİ  | 15.10.2020 16:09 | Son Güncelleme

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çınarcık ilçesinde sahte içki imâlathanesine dönüştürülen bir eve baskın yaptı.

Yalova’da sahte içki imâlathanesine operasyon

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından Çınarcık ilçesinde sahte içki imâlathanesine dönüştürülen bir eve baskın yaptı. Piyasaya sürülmek üzere şişelenmiş çok sayıda sahte içki ele geçirildi.
Çınarcık ilçesinde bir evde sahte içki imalatı gerçekleştirildiği istihbaratını alan Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri adrese operasyon düzenledi. İkametgâh olarak da kullanılan yerde yapılan aramada, 10 adet 5 litrelik bidonda, 5 adet muhtelif ebatlarda etil alkol, el yapımı olduğu değerlendirilen 2 adet 5 litrelik bidonda, 1 adet 1,5 litrelik bidonda şarap, 34 adet muhtelif ebatlarda rakı, 27 adet muhtelif ebatlarda votka, 24 adet muhtelif ebatlarda viski, 30 adet içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen çeşitli aromalar, 7 adet içki yapımında kullanıldığı değerlendirilen enjektör, ölçü oldukları değerlendirilen maddeler ele geçirildi. Olayla ilgili olarak M.B. adliyeye sevk edildi.

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