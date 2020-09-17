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Yalova’da şehit polisin ailesine devlet övünç madalyası

YALOVA HABERLERİ  | 17.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

Şırnak Cizre’de 2016 yılında teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Abdülhamit Kaya’nın babası Necip Kaya’ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Yalova Valisi Muammer Erol tarafından “Devlet Övünç Madalyası” verildi.Şehit polis Abdülhamit Kaya’nın babası Necip Kaya’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Devlet Övün Madalyası için Yalova İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda tören düzenledi.

Şırnak Cizre’de 2016 yılında teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda şehit olan polis memuru Abdülhamit Kaya’nın babası Necip Kaya’ya, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan adına Yalova Valisi Muammer Erol tarafından “Devlet Övünç Madalyası” verildi.
Şehit polis Abdülhamit Kaya’nın babası Necip Kaya’ya Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tevcih edilen Devlet Övün Madalyası için Yalova İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’nda tören düzenledi. Merasime Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Garnizon Komutanı Tuğamiral Semih Ozan Güç, Yalova Emniyet Müdürü Hakan Fındık, Yalova Jandarma Alay Komutanı Albay Mustafa Bakçepınar, şehit polis memuru Abdülhamit Kaya’nın Babası Necip Kaya, Annesi Sündüz Kaya ve şehit ve gazi derneklerinin yöneticileri katıldılar. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunması sonrasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Eroğan’ın mesajı ve şehit polis Abdülhamit Kaya’nın özgeçmişi okundu. Şehit polisin anlatıldığı sinevizyon gösterisinde ise baba Necip ve anne Sündüz Kaya gözyaşlarına boğuldular. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından gönderilen övünç madalyasını ise şehit polisin babasına Yalova Valisi Muammer Erol teslim etti.

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