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Yalova’da şehitlikler ziyaret edildi

YALOVA HABERLERİ  | 15.07.2020 13:54 | Son Güncelleme

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü anma programı çerçevesinde Yalova Altınova ilçesindeki şehitlikler ziyaret edildi.İlçe protokolü ilk olarak Altınova Hersek’teki ardından Tavşanlı Beldesi’nde bulunan şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin ruhuna dua okudular.

Yalova’da şehitlikler ziyaret edildi

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüzü anma programı çerçevesinde Yalova Altınova ilçesindeki şehitlikler ziyaret edildi.
İlçe protokolü ilk olarak Altınova Hersek’teki ardından Tavşanlı Beldesi’nde bulunan şehitliği ziyaret ederek, şehitlerin ruhuna dua okudular. Programlara; Altınova Kaymakamı Regaip Ahmet Özyiğit, Garnizon Komutan Temsilcisi Dnz. Kd. Alb. Cem Zülfikar, Altınova Belediye Başkanı Dr. Metin Oral, Tavşanlı Belediye Başkanı Mücahit Kaçar, AK Parti Altınova İlçe Başkanı Hasan Zafer ve ilçe yöneticileri, İl Genel ve Belediye Meclis üyeleri, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

Yalova’da şehitlikler ziyaret edildi

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İmsak
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Sabah
05:38
Öğle
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İkindi
17:11
Akşam
20:40
Yatsı
22:24

Yalova Nöbetçi Eczaneler15 Temmuz Çarşamba

Arzu Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Simge Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Selin Eczanesi
Ciftlikkoy
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