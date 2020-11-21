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Yalova’da sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi

YALOVA HABERLERİ  | 21.11.2020 21:57 | Son Güncelleme

Yalova’da korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleştirildi.81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Cumartesi saat 20.00 itibariyle başladı.

Yalova’da korona virüs tedbirleri kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü tarafından denetimler gerçekleştirildi.
81 ilde uygulanacak olan sokağa çıkma yasağı Cumartesi saat 20.00 itibariyle başladı. Yalova’da da kolluk güçleri, kısıtlamalar kapsamında Yalova’da denetimler gerçekleştirdi. Yalova’da polis ekipler yasakların başlamasına yakın saatlerde vatandaşları evlerine gitmeleri, işletmeleri iş yerlerini kapatmaları yönünde uyardı. Kolluk güçleri kent genelinde vatandaşların kısıtlamaya uyup uymadığını denetledi. Denetimler için bir çok noktada uygulama noktaları kuruldu. Sokağa çıkma kısıtlaması pazar sabahı saat 10.00’a kadar sürerken saat 20.00’de yeniden başlayacak. Kısıtlama 23 Kasım Pazartesi sabah 05.00’te sona erecek.

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