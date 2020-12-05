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Yalova’da sokağa çıkma kısıtlamaları denetlendi

YALOVA HABERLERİ  | 05.12.2020 00:11 | Son Güncelleme

Yalova’da korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.Kısıtlamanın başlamasıyla Yalova’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü.

Yalova’da korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele amacıyla 7 Aralık Pazartesi günü saat 05.00’te sona erecek sokağa çıkma kısıtlaması 21.00 itibarıyla başladı.
Kısıtlamanın başlamasıyla Yalova’da cadde ve sokaklar sessizliğe büründü. Polis ve jandarma ekipleri, kent genelinde denetimler gerçekleştirirken kurallara uymayan vatandaşlara cezai işlem uygulandı. Yalova’da denetimlerde durdurulan bir kişinin izolasyon kurallarına uymadığı tespit edildi. Şahıs ceza kesildi ve 112 acil ambulans ekiplerine teslim edildi.

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Sabah
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Öğle
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İkindi
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Yalova Nöbetçi Eczaneler 5 Aralık Cumartesi

Bayrak Eczanesi
Merkez
Zeynep Eczanesi
Merkez
Esra Gül Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Banu Eczanesi
Cinarcik
Şifa Eczanesi
Ciftlikkoy
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