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Yalova’da sosyal mesafeli kına halayı

YALOVA HABERLERİ  | 07.08.2020 09:28 | Son Güncelleme

Salgın dolayısıyla düğünlere getirilen sosyal mesafe kuralı artık kına merasimlerinde bile uygulanmaya başlandı.

Salgın dolayısıyla düğünlere getirilen sosyal mesafe kuralı artık kına merasimlerinde bile uygulanmaya başlandı. Kına eğlencesine katılan vatandaşlar sosyal mesafeyi korumak için 1.5 metrelik çubukları tutarak halay çekiyorlar.
Korona virüs dolayısıyla düğün salonlarındaki merasimlere de belirli kurallar getirildi. Bu kuralların en önemlisi ise sosyal mesafe kuralına uyma şartı oldu. Ancak vatandaşlar bu kuralı sadece düğünlerde değil kına eğlencelerinde bile titizlikle uygulamaya başladılar. Yalova’da Gizem Limon ve Erdem Kızılkaya çiftinin kına eğlencesinde de sosyal mesafe kuralı ön plana çıktı. Eğlenceye katılan vatandaşlara halay öncesinde 1.5 metre uzunluğundaki çubuklar dağıtıldı. Vatandaşlar bu çubuklardan tutarak sosyal mesafeyi ayarladı ve bu şekilde halay çekti. Ortaya ise eğlenceli görüntüler çıktı.

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