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Yalova'da tersane işçilerine yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

08.10.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da tersane işçilerine yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

Yalova'da tersane işçilerine yönelik silahlı saldırıda 5 kişi yaralandı

Yalova'nın Altınova ilçesinde tersanede çalışan 5 işçi, silahlı saldırıda yaralandı.

Tersaneler bölgesine otomobillerle gelen şüpheliler, aralarında husumet bulunduğu öne sürülen tersane işçilerine ateş açarak kaçtı.

Tersane önünde yaşanan olayın ardından çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis, jandarma ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Saldırıda yaralanan 5 işçi, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından Yalova'daki hastanelere götürüldü. Tedavi altına alınan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

Güvenlik güçlerince 4 kişi oldukları belirlenen zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

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polis Yalova tersane yaralı

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