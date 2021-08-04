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Yalova'da tırda 44 ton kaçak midye ele geçirildi

04.08.2021 13:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da tırda 44 ton kaçak midye ele geçirildi

Yalova'da, bir tırda kaçak 44 ton midye ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, kaçak midye sevkiyatı yapıldığı ihbarını alan İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, N.İ'nin (47) kullandığı tırı Topçular İskelesi çıkışında durdurdu. Tırda yapılan aramada Marmara Denizi'nde avlandığı tespit edilen 44 ton kara midye ele geçirildi.

Tır sürücüsü ile yanındaki kişi gözaltına alındı.

İl Tarım ve Orman Müdürlüğüne teslim edilen midyeler ise canlı olarak yeniden Marmara Denizi'ne bırakıldı.

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