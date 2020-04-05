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Yalova'da tomruk yüklü tır devrildi: 2 ölü

YALOVA HABERLERİ  | 05.04.2020 19:56 | Son Güncelleme

Yalova'da tomruk yüklü tır devrildi: 2 ölü

Yalova'da tomruk yüklü tırın devrilmesi sonucu 2 kişi hayatını kaybetti.

R.Y. idaresindeki 28 AAE 508 plakalı tomruk yüklü tır, Orhangazi-Yalova kara yolu Soğucak mevkisinde devrildi.

Kazayı gören vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, tırda sıkışan sürücü ile yanındaki İsmet Demirbağ'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

İtfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkartılan sürücü R.Y ile Demirbağ'ın cesetleri, Yalova Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Tomrukların kaldırılmasının ardından yol trafiğe açıldı.

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