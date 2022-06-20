Yalova'da tutuklama kararını duyunca üçüncü kattan atlayan zanlı yaralandı

Yalova'da hırsızlık yaptığı gerekçesiyle hakkında tutuklama kararı çıkan zanlı, elleri kelepçeli şekilde üçüncü kattan atlayınca yaralandı.

Hırsızlık yaptığı şüphesiyle polis tarafından gözaltına alınan İ.K, emniyetteki işlemlerinin ardından Yalova Adliyesi'ne getirildi.

Savcılık ifadesinin ardından hakim karşısına çıkarılan İ.K, hakkında çıkan tutuklama kararı karşısında üçüncü kattan elleri kelepçeli şekilde atladı.

Zemin kattaki tentenin düşme hızını yavaşlattığı zanlı, beton zemine düşerek yaralandı. Zanlı, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.



Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz