Yalova'da üretilen sabunlara Kovid-19'la yurt dışından talep arttı

SITKI YILDIZ - Yalova'da anne ve babasıyla evlerinin mutfağında başladıkları sabun üretimini binin üzerinde çeşide ulaştıran 38 yaşındaki girişimci Koray Erten, Kovid-19 salgını sürecinde yurt dışından ürünlerine olan talebi karşılamaya çalışıyor.

Anne ve babasıyla evlerinin mutfağında başladıkları sabun üretimini doğadan temin ettiği kükürt, bitki, yaprak, bal, süt gibi ürünlerle çeşitlendiren Koray Erten, aile yadigarı işi geliştirdi.

Termal ilçesinde kurduğu işletmede yıllık 70 bin adet sabun üreten Erten, Kovid-19 salgınının ardından özellikle yurt dışından olan talebin artmasıyla üretim kapasitesini 150 bin adede çıkardı.

Girişimci Erten, ABD, Çin, Rusya, İngiltere, Almanya, İtalya, Fransa, Hollanda, Irak ve Katar'ın aralarında olduğu 29 ülkedeki bazı mağazalar, bayiler ve dağıtıcılara sabun gönderiyor.

Annesi ve babası geçen yıl aralık ayında iki gün arayla vefat eden Erten, 15 kişi istihdam ettiği fabrikasında çalışmalarını sürdürüyor.

"Sabuncu Baba" markasıyla üretimi sürdüren Erten, AA muhabirine, ülkelerin taleplerine yetişmek için üretimi artırdıklarını söyledi.

Kovid-19 sonrası temizlik ve hijyene verilen önemin arttığını ifade eden Erten, "Kültürümüzde sabun tüketimi var ama yurt dışında da yoğun şekilde tüketim arttı. Yüzde 100 doğal ve el yapımı olan sabunlarımızı bu müşterilerimize yetiştirmeye çalışıyoruz. Şu anda Avrupa ülkelerine yoğun bir şekilde gönderim yapıyoruz. Almanya, İngiltere, İtalya, Fransa, Hollanda'ya ürünlerimiz gidiyor. Aynı zamanda ABD, Çin gibi ülkelere, Dubai'ye de sabunlarımızı gönderiyoruz." diye konuştu.

- "Kapasitemizi artırarak müşterilerimize zamanında ürün gönderiyoruz"

Erten, 70 farklı üründen binin üzerinde çeşitte ürettikleri el yapımı sabunlarına ilginin yoğun olduğunu bildirdi.

Keçi sütlü, eşek sütlü, ballı, kaymaklı ve kabak lifli sabunlarının popüler olduğunu anlatan Erten, şöyle konuştu:

"Bu ürünlere ilgi her geçen gün artıyor. Bu işe 30 yıl önce evimizin mutfağında başladık. O zaman doğal sabuna ilgi bu kadar yoktu. Zaman geçtikçe kimyasal ürünlerden uzaklaşıp doğal ürünler kullanmaya başladıkça doğal sabunların kıymeti bilinir oldu. Zamanla ihracatımız başladı. İhracat yaptığımız ülkelerde de müşteri sayımız arttı. İhracat yaptığımız ülke sayısı günden güne artıyor. Biz de kapasitemizi artırarak müşterilerimize zamanında ürün göndermeye çaba gösteriyoruz."

Koray Erten, sabunlarında hayvansal yağ, paraben ve kimyasal içerik bulunmadığına dikkati çekerek, ürünlerin tamamen sıfır atık prensibiyle üretildiğini vurguladı.

Son dönemlerde popüler olan doğal kabak lifinden sabun da yaptıklarını belirten Erten, şunları kaydetti:

"Kabak lifleri, tamamen toprakta yetişen yüzde 100 doğal bir maddedir. Kabak, toprakta yetişip dışındaki kabuk kuruduğunda normalde insanların banyoda kese yapabileceği bir ürün haline geliyor. Dünya tarihine baktığımızda da en eski masaj ürünü. Biz de bunu biraz daha modernize ederek sabunla birleştirdik. Bu üründe de yüzlerce çeşidimiz var. Bunlardan aloe vera, ballı, sütlü, güllü, mango, şeftali, portakal gibi ürünlerin lifli olanlarını da yapıyoruz. Bu lifli ürünler çok ilgi görüyor ve biz de bu siparişleri yetiştirmeye çalışıyoruz. Lifli olan sabunlarımıza genelde Orta Doğu ülkeleri daha çok ilgi gösteriyordu ama sonrasında beklenmedik şekilde ABD'den de yoğun talep gelmeye başladı. Oradaki müşterimize de tahmini teslim süreleri veriyoruz çünkü siparişler çok gelmeye başladı."

