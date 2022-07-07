Yalova'da uyuşturucu operasyonlarında 8 zanlı ile bir firari hükümlü yakalandı

Yalova'da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 9 kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Teknik Takip ve Analiz Büro Amirliği ile Narkotim ekiplerince Kurban Bayramı tatili öncesi çalışma yürütüldü.

İl genelinde uyuşturucu sevkiyatı, sokak satıcıları ile uyuşturucu kullananların tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışma yürüten ekipler, şüphe üzerine M.A. idaresindeki otomobili durdurdu.

Korsan taksi olarak faaliyet yürüttüğü tespit edilen otomobilin sürücüsü ile yolcu olarak bulunan S.E'yi gözaltına alan ekipler, araçta yaptıkları aramada 1 kilo 10 gram metamfetamin ele geçirdi.

Olayda kullanılan otomobile ise cezai işlem uygulandıktan sonra el konuldu.

Ekiplerin il genelinde yaptığı arama ve kontrollerde 6 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle 6,47 gram metamfetamin, sentetik ecza grubu 4 ilaç, hassas terazi, iki tabanca ve 18 mermi ele geçirildi.

Öte yandan, hakkında 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü Y.Y. de yakalanarak adli makamlara teslim edildi.

