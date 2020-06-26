Yalova'da uyuşturucu operasyonu

Yalova'da polisin düzenlediği eş zamanlı operasyonda 1 kilo 830 gram uyuşturucu madde ve tabancalar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekiplerin katılımıyla Bağlarbaşı Mahallesi'nde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

Uyuşturucu satışı yapan ve ateşli silah kullanarak halkın huzur ve sükununu bozan şüphelilerin yakalanması amacıyla 5 ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, toplam 1 kilo 830 gram sentetik kannabinoid, 1 pompalı tüfek, bu tüfeğe ait 22 adet fişek, 2 adet tabanca ve tabancalara ait 22 adet fişek elde geçirildi.

Operasyonla ilgili paylaşılan görüntülerde, narkotik dedektör köpeği "Gölge"nin, banyo duvarına asılı duran fayansın arkasındaki gizli bölmedeki uyuşturucuları bulması yer alıyor.

Operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheliden G.S. (27), çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

