YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

Yalova’da uyuşturucu operasyonunda 2 tutuklama

İHA İHA
13.05.2024 14:25
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova’da polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 2 kişi tutuklandı.

Alınan bilgiye göre, Yalova Emniyeti Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotim ekipleri, J.M. ve İ.A.’nın çevre illerden uyuşturucu madde getirebilecekleri ve sokak düzeyinde ticaretini yapacakları bilgisine ulaştı. Şüphelileri takibe alan polis eş zamanlı olarak 2 zanlıyı ‘şok baskın’ gerçekleştirerek gözaltına aldı. Üstlerinde uyuşturucu madde çıkan şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramada ise toplam 61.43 gram reçine esrar ve 27.93 gram metamfetamin ele geçirildi.
Emniyetteki işlemleri tamamlanan zanlılar sevk edildikleri mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Mynet Youtube


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bursa merkezli yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 zanlı yakalandıBursa merkezli yatırım dolandırıcılığı operasyonunda 38 zanlı yakalandı
Arsuz’da yanan evde maddi hasar oluştuArsuz’da yanan evde maddi hasar oluştu
Samsun'da yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildiSamsun'da yolcu otobüsünde 1,5 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 13 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:56
Sabah
05:41
Öğle
13:04
İkindi
16:59
Akşam
20:18
Yatsı
21:55
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

Zamansız şıklık! Lacoste kol saatlerinde indirim başladı

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

4 çocuğunun gözü önünde eşini öldürüp intihar etti

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

Garanti kapsamındaki iPhone ve Samsung yenilenmiş telefonlar

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.