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Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

24.11.2021 19:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan iki zanlı tutuklandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince il genelinde uyuşturucu madde ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda ekipler, Çiftlikköy ilçesi Kılıç köyü mevkisinde belirlenen bir adrese operasyon düzenledi.

Operasyonda 3 katlı bir ev ve 5 sera içerisinde 426 kök Hint keneviri, 3 kilo 920 gram esrar, 2 tabanca, bir pompalı tüfek ve 83 fişek ele geçirildi.

Gözaltına alınan T.A. ve A.V.S. emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede tutuklandı.

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