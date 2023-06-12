YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Yalova'da uyuşturucu operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

12.06.2023 14:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da polisin düzenlediği operasyonda durdurulan otomobilde, uyuşturucu bulunduran 2 şüpheliden biri tutuklandı.

Bir ihbarı değerlendiren İl Emniyet Müdürlüğünün koordinesindeki Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan temin ettiği uyuşturucu maddeleri kara yoluyla çevre illere götüreceği öne sürülen F.Y'yi takibe aldı.

Şüphelinin içinde bulunduğu otomobili Altınova-Yalova kara yolunda durduran polis, araçta yapılan aramada 600 gram metamfetamin ele geçirdi.

Gözaltına alınan F.Y, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Operasyon kapsamında yakalanan S.S'nin evinde ve üst aramasında ise 22 gram metamfetamin, 1,74 sentetik kannabinoid, 1,53 gram esrar ve 2 hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan S.S'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Bu arada kullanmak için sokak satıcılarından uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 6 kişi hakkında da adli işlem başlatıldı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Yalova'da gözaltına alınan 9 uyuşturucu şüphelisinden 4'ü tutuklandıYalova'da gözaltına alınan 9 uyuşturucu şüphelisinden 4'ü tutuklandı
Hakkari'de 1 tonluk kurbanlık dana 130 bin liradan satışa çıkarıldıHakkari'de 1 tonluk kurbanlık dana 130 bin liradan satışa çıkarıldı
Marmaris’te su sporlarına yeni standartlar geldiMarmaris’te su sporlarına yeni standartlar geldi
Anahtar Kelimeler:
Yalova uyuşturucu operasyonu

Yalova Namaz Vakitleri 12 Haziran Pazartesi

İmsak
03:27
Sabah
05:25
Öğle
13:08
İkindi
17:07
Akşam
20:41
Yatsı
22:30

Yalova Nöbetçi Eczaneler12 Haziran Pazartesi

Arzu eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Ciftlikkoy
Liman eczanesi
Cinarcik
Esra gül eczanesi
Altinova
Yeni eczane eczanesi
Armutlu
Atalay eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Kanserle savaşıyla fenomen oldu! Meğerse...

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Hafif, dayanıklı, konforlu! Jack Wolfskin yazlık ayakkabıda indirim

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

Her satırı ayrı vahşet! Karısını öldürüp delilleri karartmak istedi ve...

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

ABD’de panik: Gökyüzü kızıla büründü! Maskeler geri döndü

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Işıl ışıl, dümdüz saçların sırrı onda! Babyliss Düzleştirici Saç Fırçası'nda fırsat

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.