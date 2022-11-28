Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda, bir otomobilde bulunan M.Ö. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında 62,35 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 1,50 gram skunk, 1 hap, 4 tabanca, 11 fişek, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 7 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

Ayrıca yapılan denetim ve kontrollerde adli makamlarca hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi yakalandı.

