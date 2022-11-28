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Yalova'da uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda 9 kişi gözaltına alındı

28.11.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da polisin sokak satıcılarına yönelik düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 9 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullananlara yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Sokak satıcılarına yönelik operasyonda, bir otomobilde bulunan M.Ö. ve M.K. gözaltına alındı. Şüphelilerin ikamet, araç ve üst aramalarında 62,35 gram sentetik uyuşturucu, 2 gram esrar, 1,50 gram skunk, 1 hap, 4 tabanca, 11 fişek, 1 hassas terazi ve 1 uyuşturucu kullanım aparatı ele geçirildi.

Sokak satıcılarından kullanmak için uyuşturucu madde satın aldıkları tespit edilen 7 kişi de gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında kullanmak için uyuşturucu madde bulundurmak suçundan adli işlem gerçekleştirildi.

Ayrıca yapılan denetim ve kontrollerde adli makamlarca hakkında yakalama kararı bulunan bir kişi yakalandı.

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Gözaltı Yalova uyuşturucu operasyonu

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