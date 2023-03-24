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Yalova'da uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında 3 şüpheli gözaltına alındı

24.03.2023 11:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da jandarma ekiplerince düzenlenen uyuşturucu ve fuhuş operasyonlarında 3 şüpheli yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığınca asayiş ve kamu düzenini sağlamak amacıyla sürdürülen istihbari çalışmalar sonucu 15-23 Mart'ta operasyonlar gerçekleştirildi.

Ekipler, Çınarcık ilçesi Teşvikiye beldesinde yaşayan S.K'nin yabancı uyruklu kadınlar S.M. ve S.U'ya uyuşturucu kullandırmak suretiyle para karşılığında evinde ve otellerde fuhuş yaptırdığı bilgisine ulaştı. S.K'nin evindeki aramada 12 gram metamfetamin, 2 sentetik uyuşturucu hap ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

S.K'yi "fuhşa aracılık ve yer temin etme" ve "uyuşturucu kullanma ve bulundurma" suçlarından gözaltına alan ekipler, evdeki S.M. ve S.U'yu sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Teşvikiye beldesinde ise Irak uyruklu 4 kişinin kaldığı bir başka evdeki aramada yeşil reçeteye tabi 342 hap ve cep telefonu bulan ekipler, bu kişilerden birini "uyuşturucu madde imal ve ticareti yapmak" suçundan gözaltına aldı. İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edilen diğer 3 kişinin ise sınır dışı edileceği öğrenildi.

Çiftlikköy ilçesi Taşköprü beldesindeki Topçular Feribot İskelesi çıkışında üst aramasında 27 gram metamfetamin ele geçirilen İ.M. de gözaltına alınarak hakkında işlem başlatıldı.

Ayrıca, izinsiz çalıştıkları veya yasa dışı yollardan yurt dışına çıkmaya hazırlandıkları tespit edilen 9 yabancı uyruklu kişi de İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

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Yalova uyuşturucu operasyonu jandarma

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