YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da üzerine çarşaf geçirerek bisiklet çalan kişi tutuklandı

Yalova'da üzerine çarşaf geçirerek bisiklet çalan kişi tutuklandı

13.10.2023 14:14 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da üzerine çarşaf geçirerek bisiklet çalan kişi tutuklandı

Yalova'da üzerine beyaz renkte çarşaf geçirerek bisiklet çalan ve 142 saatlik güvenlik kamerası görüntüleri izlenerek yakalanan şüpheli tutuklandı.

Yalova Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 Ekim'de Fevziçakmak Mahallesi İnkılap Sokağı'nda F.E'nin evinin önünden kendi üzerine beyaz çarşaf örterek bisiklet çalan kişiyi yakalamak için çalışma başlattı.

Ekipler, Kent Güvenlik Yönetim Sistemi, ev ve iş yerlerinin güvenlik kameralarına ait 142 saatlik görüntüleri inceleyerek, hırsızın A.E. olduğunu belirledi.

Gözaltına alınan A.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Hızla ilerleyen yolcu otobüsünün direksiyonuna saldırdıHızla ilerleyen yolcu otobüsünün direksiyonuna saldırdı
"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 50. yılında mezarı başında anıldı"Halikarnas Balıkçısı" Cevat Şakir Kabaağaçlı, ölümünün 50. yılında mezarı başında anıldı
Manisa’da hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındıManisa’da hayatını kaybeden Filistinliler için gıyabi cenaze namazı kılındı
Anahtar Kelimeler:
Yalova

Yalova Namaz Vakitleri 13 Ekim Cuma

İmsak
05:40
Sabah
07:04
Öğle
12:54
İkindi
16:02
Akşam
18:35
Yatsı
19:53

Yalova Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Cuma

Fatih eczanesi
Merkez
Çakil eczanesi
Merkez
Marmara eczanesi
Merkez
Yeni eczane eczanesi
Armutlu
Çimen eczanesi
Altinova
Banu eczanesi
Cinarcik
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Hırsızın sakarlığı anbean güvenlik kamerasına yansıdı

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Dayanıklı ve su geçirmez! Salomon yürüyüş ayakkabısında büyük fırsat

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

Yürümeye başlayan oğlunu korumak istedi! Her yerini sardı

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

8 yaşındaki kız çocuğu gözleri oyulurken toplu tecavüze uğradı

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Philips, Crocs, Puma... Binlerce üründe %50'ye varan indirimler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.