Yalova'da yeni av sezonuna girmeye hazırlanan balıkçılar törenle uğurlandı

Av yasağının bu gece yarısı itibarıyla sona ermesiyle denizlere açılacak balıkçılar için Yalova’da tören düzenlendi.

Armutlu ilçesindeki Kapaklı Balıkçı Barınağı'nda düzenlenen tören, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve duaların okunmasıyla başladı.

Törende konuşan AK Parti Yalova Milletvekili Meliha Akyol, balıkçıların sorunlarına yönelik çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Geçen yıl müsilaj nedeniyle sıkıntılar yaşandığını, ancak bu yıl alınan tedbirler sayesinde herhangi bir sorun oluşmadığını hatırlatan Akyol, "Şimdi burada sizinle beraber 2022-2023 av sezonunu başlatıyoruz. Av sezonunun hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Vira Bismillah diyorum ve hepinizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum." diye konuştu.

- Yalova'da geçen yıl su ürünlerinden 280 milyon lira gelir elde edildi

İl Tarım ve Orman Müdürü Suat Parıldar da kentin balıkçılıkta kalbi konumunda bulunan Kapaklı Balıkçı Barınağı'nda yeni av sezonunun başlangıcını yaptıklarını, balıkçıların bu geceden itibaren 7 buçuk aylık süreçte denizlerde rızıklarını arayacaklarını ifade etti.

Av sezonunda balıkçıların bereketli bir sezon geçirmelerini dileyen Parıldar, şöyle konuştu:

"Yalova'mız 123 kilometre kıyı şeridiyle Marmara Bölgesi'nin en güzel konumlarından birisine sahip. Ülkemiz denizlerinde 500 türe yakın balık bulunmakta ve bu türlerden yaklaşık 100'ünün ticari avcılığı yapılmakta. Su ürünleri sektöründe de yaklaşık 53 bin kişiye doğrudan, 500 kişiye de istihdam sağlanmakta. İlimizde ise kayıtlı olarak 156 balıkçı gemimiz bulunmakta ve 1168 ticari balıkçı kardeşimiz sektöre hizmet vermekte."

Parıldar 2021'de ildeki balıkçılar tarafından yaklaşık 14 bin ton su ürünleri çıkarıldığını, yaklaşık 280 milyon liraya yakın gelir elde edildiğini aktardı.

Geçen yıl 120 küçük balıkçıya 310 bin 600 lira destek verdiklerini de belirten Parıldar, 2022'de 115 balıkçıya yaklaşık 150 bin lira destek sağlandığına değindi.

Balıkçıların sorunlarıyla yakından ilgilendiklerine, yerelde çözülemeyen sorunları bakanlık aracılığıyla çözmeye çalıştıklarına da dikkati çeken Parıldar, denizlerin kirletilmemesi ve av yasakları ile kurallarına uyulması konusunda herkesin üzerine düşen görevi yerine getirmesi gerektiği uyarısında bulundu.

- Gözler palamut ve hamside

Program sonrası hazırlıklarını yapıp denizlere açılacakları saati beklemeye başlayan gemi kaptanları ve tayfalar da bol ve bereketli bir sezon geçirmeyi diledi.

Son hazırlıklarını tamamladıklarını anlatan kaptanlardan Gökhan Pars, denizlerdeki verimin bol olmasını beklediklerini ancak yakıt gibi bazı sıkıntılarının olduğunu ifade etti.

Pars, "İnşallah bunlar devlet büyüklerimizin dikkatini çeker. Bir an evvel bunların düzene girmesini istiyoruz. Genelde balıkçı tekneleri önce Marmara ile başlıyor. Olmadıysa Karadeniz'e, bir grup Ege'ye gidiyor. Kısmet neyse onun peşinden koşuyor herkes. Rastgele ile devam edecek herkes inşallah." şeklinde konuştu.

Bu gece "Bismillah" deyip ilk ağları atacaklarını belirten gemi kaptanı Şükrü Gündoğan ise şöyle dedi:

"Palamut bol olacak gibi ama palamut da mücadele etmek, peşinden koşturmak istiyor. Mazot pahalı olduğundan dolayı mücadelemiz olacak. Hamsi daha verimli olabilir. Hayırlısıyla bismillah diyeceğiz. İnşallah balık bol olur vatandaşlarımız da rahatça yiyebilir. Biz de onu bekliyoruz. Mücadelemizi vereceğiz."

Konuşmaların ardından okunan dualarla birlikte bir balıkçı gemisine giren Vali Muammer Erol ve AK Parti Milletvekili Akyol, kaptandan gemi ve gidecekleri bölgelerle ilgili bilgi aldı.

Törene, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, kurum müdürleri, siyasi partilerin temsilcileri de katıldı.

