YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova’da yeni korona tedbirleri

Yalova’da yeni korona tedbirleri

YALOVA HABERLERİ  | 16.10.2020 13:38 | Son Güncelleme

Yalova’da Sağlık Müdürlüğü tarafından her okula bir sağlık personeli görevlendirilecek.İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında Covid-19 ek tedbirlerini görüşmek üzere bir araya geldi.

Yalova’da yeni korona tedbirleri

Yalova’da Sağlık Müdürlüğü tarafından her okula bir sağlık personeli görevlendirilecek.
İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Yalova Valisi Muammer Erol başkanlığında Covid-19 ek tedbirlerini görüşmek üzere bir araya geldi. İl Pandemi Koordinasyon Kurulu kararları ile her okulda bir sağlık personelinin görevlendirilmesine ve tedbirler konusunda bu görevlinin koordinasyonunda çalışma yürütülmesine karar verdi. Covid-19 pandemisinin Yalova’daki seyri göz önüne alındığında eğitim döneminin başlamasında sakınca bulunmadığına karar veren kurul ayrıca şu kararları aldı:
“Okul yönetimi, öğretmenler ve velilerin Sağlık Bakanlığı Covid-19 Salgın Yönetim Rehberinde belirtilen hususlara dikkat etmelerinin sağlanmasına, okullarda maske kullanımı, sosyal mesafenin korunması, el hijyeni ve ilgili diğer tedbirlere uyulması konusunda maksimum hassasiyet gösterilmesine, “Sağlık Eğitim Elele” Projesi kapsamında Sağlık Müdürlüğü tarafından bir sağlık personelinin okullarda görevlendirilmesine ve bu personelin hem okuldaki hijyen koşullarını hem de Covid-19 vak’a çıkması durumunda okulda yapılması gereken işleri koordine etmesine, okullarda alınması gerekli tedbirler ve pozitif vak’a çıkması durumunda izlenecek algoritmaların İl Milli Eğitim Müdürlüğünce tüm okul yöneticilerine tebliğ edilmesine, Velilerin okul giriş ve çıkış saatlerinde okul önlerinde oluşturacağı sosyal mesafe ihlal risklerinin Kolluk güçlerince kontrol edilmesine,
Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğüne bağlı Sosyal Hizmetlerde yaşayan çocukların da okullarında eğitimlerine başlayabilmelerine, Evde takibi yapılan pozitif vak’alardan; ev ortamında birden fazla kişi olması ve fiziki imkanlar sebebiyle izolasyon kurallarına uyulmasının zor olacağına kanaat getirilenlerin izolasyon için KYK Yurduna alınmasına, alınan kararlara uymayanlara Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282 nci maddesi gereğince idarî işlem tesis edilmesi ve konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin Türk Ceza Kanununun 195 inci maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılmasına oy birliğiyle karar verildi.”

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Saldırıya uğradı! '50'den fazla var' Saldırıya uğradı! '50'den fazla var'
İnsanlık ölmemiş! O halde görünce...İnsanlık ölmemiş! O halde görünce...
En Çok Okunan Yerel Haberler
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
İzmir'de sahte içki imalathanesine dönüştürülen eve operasyon: 3 gözaltı
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Uşak'ta otomobilin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Şanlıurfa'da iki otomobil çarpıştı: 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Kocaeli'de zincirleme trafik kazası: 1 ölü, 4 yaralı
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Geriş Mezarlığında yaya yolları düzenlendi
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı
Kayseri'de birlikte yaşadığı kişiyi öldüren kadının yargılanmasına başlandı

Yalova Namaz Vakitleri 16 Ekim Cuma

İmsak
05:44
Sabah
07:08
Öğle
12:54
İkindi
15:57
Akşam
18:29
Yatsı
19:48

Yalova Nöbetçi Eczaneler16 Ekim Cuma

İrem Eczanesi
Merkez
İstanbul Eczanesi
Merkez
Defne Eczanesi
Altinova
Arda Eczanesi
Armutlu
Tunç Eczanesi
Cinarcik
Şifa Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Evde kullanım için en uygun dambıl - halter setleri
Yalovaspor transferin son gününde 2 isimle anlaştı
Yalovaspor transferin son gününde 2 isimle anlaştı
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yalova'da ihbara giden itfaiye erlerine pasta sürprizi
Yalova'da ihbara giden itfaiye erlerine pasta sürprizi
Yalova'da kayıt dışı ikamet eden 35 sığınmacı sınır dışı edilecek
Yalova'da kayıt dışı ikamet eden 35 sığınmacı sınır dışı edilecek
Eğitim-iş Sendikası Yeni Yönetimini Belirledi
Eğitim-iş Sendikası Yeni Yönetimini Belirledi
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.