YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da yetişen meyveler kadınların elinde katma değerli ürüne dönüşüyor

Yalova'da yetişen meyveler kadınların elinde katma değerli ürüne dönüşüyor

AA AA
19.01.2024 12:06 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'nın Altınova ilçesinde 3 yıl önce kurulan kooperatif tarafından bölgede yetişen meyvelerden kivi, aronya ve Trabzon hurmasından sirke, cevizli sucuk, reçel gibi yiyecekler üretiliyor, atıklar da kompost yapımında değerlendiriliyor.

Altınova Belediyesinin desteğiyle 2021'de kurulan Altınova Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifine, ilçede yetiştirilen meyveleri katma değerli ürünlere dönüştürmeleri için belediye tarafından Hersek Mahallesi'nde bina yapıldı.

Yaklaşık 60 kadın çalışan tarafından binanın bir bölümündeki atölyede kividen cevizli sucuk, sirke ve reçel, aronya sirkesi, irmikli, havuçlu, ıspanaklı gibi pek çok çeşitte erişte, Trabzon hurması kurusu gibi yiyecekler üretiliyor.

30'u aşkın çeşitteki ürünü atölyeye gelenlere ve telefonla ulaşan müşterilere ulaştıran, bazı zincir marketlere de satış yapan kooperatifin yöneticileri, e-ticaretle işlerini büyütmek için çalışmalarını sürdürüyor.

Kooperatif Başkanı Elif Sancaktutan, AA muhabirine, geldikleri aşamadan büyük mutluluk duyduklarını söyledi.

Kadınların iş dünyasında her alanda başarılı olabildiğini belirten Sancaktutan, "Biz de bu konuda ilerledik. 7 ortağız ve 60'a yakın kadın çalışanımız var. Beraber burada güzel vakit geçiriyoruz. Hem sosyalleşiyor hem para kazanıyoruz." dedi.

Doğal üretim yaptıklarını, katkı maddesi kullanmamaya çalıştıklarını anlatan Sancaktutan, Trabzon hurmasının sirkesi ve kurusunun ardından pekmezini üretmeye başladıklarını bildirdi.

Kividen sirke, cevizli sucuk ve kivi kurutması yaptıklarını aktaran Sancaktutan, "Kivi reçeli de yaptık, patenti bizde. Bunun dışında elma, erik, havuç, mandalina, armut, ayva sirkeleri, doğal eriştelerimiz var. Azimle çalıştık, böyle olacağımıza inandık, daha da ilerleyeceğimize inanıyoruz. Çok büyük yerlerden teklifler alıyoruz." ifadesini kullandı.

"BURADA ÇIKAN ATIKLARIN TAMAMI DEĞERLENDİRİLİYOR"

Belediye Başkanı Metin Oral da tamamen kadınlara ayırdıkları binada birbirinden güzel ürünlerin ortaya çıkarıldığını anlattı.

Öncelikle kadınların bir araya gelerek sosyalleşmesini, ev ekonomilerine katkı sağlaması ve Sıfır Atık Projesi'ne destek olmayı amaçladıklarına değinen Oral, "Burada çıkan atıkların tamamı değerlendiriliyor. Atıkların bir kısmı kompost tesisimize gidiyor. Burası örnek bir tesis olarak yaşıyor. Talepler de iyi, herhangi bir sıkıntımız yok. Altınova'mız kiviyle özdeşleşmiş durumda. Dolayısıyla kividen üretilen ürünler ağırlıklı. Bunlardan kivi sucuğu en çok talep görenlerden biri." diye konuştu.

Oral, yakın zamanda binada bir kreş ve satış ofisi açarak kadınlara bu anlamda da destek vereceklerini belirtti.

"BURADA DAHA BİR TANINDIK, ÜNLÜ GİBİ OLDUK"

Kurucu ortaklardan iki çocuk annesi Mualla Yavuz, evde oturmak yerine üretime katkı sağladıklarını dile getirdi. Yavuz, "Eşim ve çocuklarım ilk başta çalışmamı istemediler, daha sonra desteklediler. Biraz da maddi yönden katkı olduğu için bizim için daha güzel oluyor." değerlendirmesinde bulundu.

Kooperatifin Başkan Yardımcısı Aysel Güroğlu, bu çatı altında üretime katkı sağlamaya başlamasıyla öncelikle öz güveninin yükseldiğini anlattı.

Güroğlu, "Burada daha bir tanındık, ünlü gibi olduk. Başkanımız sayesinde Altınova'mızda herkes bizim ne yaptığımızı biliyor. Çok güzel şeyler başardığımızı düşünüyorum. İnşallah daha da iyi olacağız." diye konuştu.

Kooperatif çalışanlarından iki çocuk annesi Şengül Yıldırım, daha önce herhangi bir işte çalışmadığını dile getirerek, "Ortam çok güzel. Mutfağı çok seviyoruz. Tabii ben bir Gaziantepli olarak mutfak ürünlerini çok seviyorum. Çok mutluyum ve işimden de çok memnunum." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Antalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldıAntalya, Muğla, Isparta ve Burdur'da öğrenciler karnelerini aldı
Osmaneli’nde de öğrenciler yarıyıl tatiline girdiOsmaneli’nde de öğrenciler yarıyıl tatiline girdi
Adana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldıAdana, Mersin, Hatay ve Osmaniye'de öğrenciler karnelerini aldı
Anahtar Kelimeler:
Yalova Altınova Belediyesi

Yalova Namaz Vakitleri 19 Ocak Cuma

İmsak
06:47
Sabah
08:16
Öğle
13:18
İkindi
15:48
Akşam
18:11
Yatsı
19:34

Yalova Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Cuma

Derman eczanesi
Merkez
Lale eczanesi
Merkez
Deniz eczanesi
Ciftlikkoy
Tunç eczanesi
Cinarcik
Simge eczanesi
Altinova
Yeni eczane eczanesi
Armutlu
Tümünü Göster
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Su ve rüzgar geçirmeyen, taşınabilir, çok satan Columbia ceket indirimde

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

Ünlü markalarda %50'ye varan indirimler devam ediyor

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.