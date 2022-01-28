YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalova'da yetkililere sosyal medya aracılığıyla ulaşan yaşlı çiftin yolu açıldı

Yalova'da yetkililere sosyal medya aracılığıyla ulaşan yaşlı çiftin yolu açıldı

28.01.2022 10:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da yetkililere sosyal medya aracılığıyla ulaşan yaşlı çiftin yolu açıldı

Yalova Belediyesi ekipleri, köyde ikamet eden yaşlı çiftin sosyal medya aracılığıyla yardım talebinde bulunması üzerine kardan kapanan sokağı açtı.

İl genelinde çalışmalarını sürdüren karla mücadele ekipleri, köy ve mahalle yollarını ulaşıma açıyor.

Merkeze bağlı Kirazlı köyü Güneş Sokak'ta yaşayan Şerife ve Mustafa Ceylan çifti, 8 gündür şehre ulaşım sağlayamadıkları için sosyal medya üzerinden yardım talebinde bulundu.

Olumsuz hava şartları nedeniyle ekmek almaya bile gidemediğini belirten 60 yaşındaki Şerife Ceylan'ın yardımına koşan belediye ekipleri, iş makinesi ile sokağı kardan temizledi.

Tuzlama çalışması da yapan görevlilere sobanın üzerinde demlediği çayı ikram eden Ceylan, Yalova Belediyesinin yakın ilgisinden dolayı teşekkür etti.

Belinde ve ayağında platin olduğu için yürümekte zorluk çektiğini anlatan Ceylan, sokağın kapalı olması nedeniyle sosyal medya üzerinden belediyeye ulaştığını söyledi.

Ceylan, "Önceden kar bu kadar yağmıyordu. Yağsa da eriyordu. Birkaç gün bekledim kar erisin diye. Ayağımda platin olduğu için kara basmaya korkuyorum. Yolumuz 8 gündür kapalıydı. Belediye Başkanımız halkla çok iç içe, ben de şansımı deneyeyim dedim. Sosyal medya üzerinden iletişime geçtim. Sağ olsunlar, kısa sürede yolumuz açıldı. Tüm çalışanlara teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştıSosyal medya, İstanbul Havalimanı'ndaki bu görüntüleri konuşuyor! CHP'li Ali Öztunç paylaştı
Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!Askerlik yerleri ve tarihleri belli oldu!
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Yalova’daTBF Başkanı Hidayet Türkoğlu Yalova’da

Yalova Namaz Vakitleri 28 Ocak Cuma

İmsak
06:42
Sabah
08:10
Öğle
13:21
İkindi
15:58
Akşam
18:22
Yatsı
19:44
Yalova ECZANELER
Yalova ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

GÜNCELLEME - Milli buz patenci İklim Şentunalı, Çıldır Gölü üzerinde gösteri yaptı:

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Erzincanlı hattat ve ressam Rafet Kavukçu vefat etti

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de evinde uyuşturucu bulunan şüpheli gözaltına alındı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'da iş arkadaşını çekiçle yaralayan zanlı tutuklandı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.