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Yalova’da yılın ahisine cübbe giydirildi

YALOVA HABERLERİ  | 15.09.2020 15:17 | Son Güncelleme

33.

33. Ahilik Haftası Yalova’da Atatürk Anıtına çelenk konulması ile kutlanmaya başlandı. Yalova’da yılın Ahisi ise Yalova Esnaf Odası Başkanı İsmail Mutlu oldu.
Ahilik Haftası dolayısıyla Kutlama Komitesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda bir tören düzenlendi. Programda Kutlama Komitesi üyeleri, esnaf ve sanatkar meslek kuruluşlarının temsilcileri hazır bulundu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı ve Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkan Vekili Adnan Dağ Atatürk anıtına çelenk sundu. Korona virüs tedbirleri kapsamında kısa tutulan program sonrasında yine sınırlı sayıda davetlinin katılımı ile gerçekleştirilen Yılın Ahisi’ne cübbe giydirme töreninin gerçekleşeceği İl Özel İdaresi Toplantı Salonu’na geçildi. Törene Yalova Valisi Muammer Erol, Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, YTSO Başkanı Tahsin Becan, YESOB Başkan Vekili Adnan Dağ, Yalova Ticaret Müdürü Alparslan Tunalı ile oda temsilcileri ve az sayıda davetli katıldı. Burada 33. Ahilik Haftası kapsamında Yalova’da yılın Ahisi seçilen Yalova Esnaf Odası Başkanı İsmail Mutlu’ya Ahilik Cübbesi Yalova Valisi Muammer Erol tarafından giydirildi. Yılın kalfası Ahmet Yaş’a Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk ve yılın çırağı Murat Yılancı’ya ise Yalova Vali Yardımcısı Mehmet Bahattin Atçı tarafından ödülleri takdim edildi.

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