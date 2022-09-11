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Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

11.09.2022 20:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da zincirleme trafik kazasında 1 kişi öldü

Yalova'nın Çınarcık ilçesinde 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybetti.

Poyraz Caddesi'nde, Mehmet Bilir idaresindeki 34 DBD 054 plakalı otomobil ile sürücülerinin kimliği henüz öğrenilemeyen 34 YVN 92 plakalı ticari araç ve 34 ATY 006 plakalı cipin karıştığı zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada araçta sıkışan ve itfaiye ekiplerince yapılan çalışmanın ardından bulunduğu yerden çıkartılarak Yalova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan otomobil sürücüsü Mehmet Bilir, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Diğer sürücü ve yolcuların ise kazayı yara almadan atlattıkları öğrenildi.

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trafik kazası Yalova

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