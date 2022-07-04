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Yalova'da zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor

04.07.2022 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da zıpkınla balık avlamak için girdiği denizde kaybolan kişi aranıyor

Yalova'nın Altınova ilçesinde zıpkınla balık avlamak için girdiği Marmara Denizi'nde kaybolduğu öne sürülen kişiyi arama çalışmaları başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, önceki gece zıpkınla balık avlamak için evinden ayrılan 2 çocuk babası Cahit Turhan'dan haber alamayan ailesi durumu polise bildirdi.

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, Hersek Sahili'ne gelerek denize girdiğini tespit ettiği Turhan için arama çalışması başlattı.

Bölgeye gelen Deniz Limanı Şube Müdürlüğü dalgıçları, Turhan'ın dalış yaptığı bölgede yaptıkları aramada herhangi bir bulguya rastlamadı.

Akıntı nedeniyle sürüklenme ihtimaline karşı Sahil Güvenlik ve deniz polisi, helikopter destekli aramalarını sürdürüyor.

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