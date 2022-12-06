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Yalova'daki devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda 3 tutuklama

06.12.2022 13:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'daki devre mülk dolandırıcılığı operasyonunda gözaltına alınan 26 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince yürütülen operasyonda yakalanan zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılıkça sorgulanan şüphelilerden biri salıverildi, 25'i nöbetçi hakimliğe sevk edildi. Bu kişilerden aralarında suç örgütü elebaşının da bulunduğu 3 zanlı tutuklandı, 22 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin, bazı devre mülk sahiplerini, özellikle yaşlı kişileri arayarak yabancılara yüksek fiyatlarla satmayı vadettikleri, telefonlarındaki mobil bankacılık uygulamalarından kredi çekip kendi hesaplarına aktardıkları öğrenildi.

Suç örgütü elebaşının kurduğu emlak firması aracılığıyla dolandırıcılığı gizleme çalıştıkları öne sürülen zanlıların, mağdurlardan elde ettikleri gelirleri "pey" adı altında örgüt üyelerine yüzde 10, 15, 20 oranlarında dağıttıkları, üyelerin motivasyonunu artırmak için lüks yatlarda eğlenceler düzenledikleri ortaya çıktı.

Polisin 1 Aralık'ta 25 ekip ve 70 personelin katılımıyla gerçekleştirdiği operasyonda 26 şüpheli gözaltına alınmış, 32 cep telefonu, 37 sim kart, 5 flaş bellek, bir hafıza kartı, 3 laptop, bir tablet bilgisayar, iki pos makinesi, mağdurlara ait çok sayıda tapu senedi, ikiz sözleşme, noter belgeleri, 6 tabanca, 14 fişek, bir av tüfeği, 25 fişek ele geçirilmişti. Soruşturma aşamasında 64 mağdura ulaşan ekipler, örgütün bu kişilerden yaklaşık 9 milyon lira haksız kazanç elde ettiğini belirlemişti.

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Gözaltı Adliye emniyet operasyon

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