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Yalova'daki huzurevi sakinleri 2,5 yıl aradan sonra ilk misafirlerini ağırladı

02.05.2022 14:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'daki huzurevi sakinleri 2,5 yıl aradan sonra ilk misafirlerini ağırladı

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında ziyaretçi almayan Yalova'daki huzurevleri, Ramazan Bayramı dolayısıyla 2,5 yıl aranın ardından ilk misafirlerini kabul etti.

Yalova Valisi Muammer Erol, AK Parti Yalova Milletvekilleri Meliha Akyol ve Ahmet Büyükgümüş, Memleket Partisi Yalova Milletvekili Özcan Özel ve protokol üyeleri, Paşakent Mahallesi'nde bulunan Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğüne bağlı Paşakent Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezine gitti.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Arif Laçin tarafından karşılanan Vali Erol ve beraberindekiler, Kovid-19 tedbirleri kapsamında uzun süredir misafir ağırlayamayan merkezde barınan huzurevi sakinleriyle sohbet etti.

Merkezde barınanlardan Hakkı Saygı, bayramların insanları yakınlaştırıp birleştirdiğini söyledi.

Büyüklerin özellikle bayramlarda unutulmaması gerektiğinin altını çizen Saygı, "Küçükler de büyüyecek yaşlanacaklar. Devlet erkanı gelerek bizi ziyaret ettiler. Bizim bayramımızı kutladılar. Onlara şükranlarımızı arz ederiz. Herkesin bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Huzurevi sakinlerinden Ahmet Yalçın da ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Daha sonra Yalova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğündeki personelle bayramlaşan Vali Erol ve beraberindekiler, İsmetpaşa Mahallesi'ndeki Yalova Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi ve Anadolu Kalkınma Vakfı Çocuk Evleri Sitesi'nde kalan çocuk ve yaşlılarla, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı sosyal tesislerde emniyet mensuplarıyla da bayramlaştı.

Ziyaretlerde Yalova Belediye Başkan Vekili Mustafa Tutuk, Garnizon Komutanı Tuğamiral Neslim Eski, İl Emniyet Müdürü Göksel Topaloğlu, İl Jandarma Komutanı Mustafa Bakçepınar ve diğer ilgililer de hazır bulundu.

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