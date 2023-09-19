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Yalova'daki uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

19.09.2023 15:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 11 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, İstanbul ve Bursa'dan kara ile deniz ulaşım yollarını kullanarak Yalova'ya uyuşturucu getirebileceği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yaptı.

Y.S, Y.E, İ.H.A, F.B.E, A.A, N.P, M.P, G.A, C.A, M.B.K. ve Y.K'yi gözaltına alan ekipler, şüphelilerin araçları, ikametgahları ve üzerlerinde yaptığı aramada, yaklaşık 10 bin uyuşturucu hap, 240,31 gram sentetik uyuşturucu, 769,88 gram esrar, 4,11 gram kokain, hassas terazi, 4 tabanca ile tabancalara ait 54 fişek ele geçirdi.

Ayrıca uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 271 bin 900 liraya el konuldu.

Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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