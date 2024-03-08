YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Hakkari
  4. Yalovalı 76 yaşındaki kadının ördüğü atkılar Hakkari'deki jandarma komandolara dağıtıldı

Yalovalı 76 yaşındaki kadının ördüğü atkılar Hakkari'deki jandarma komandolara dağıtıldı

AA AA
08.03.2024 08:45
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yalova'da yaşayan 76 yaşındaki Tamam Üzüm'ün ördüğü atkılar, Hakkari Jandarma Komutanlığında görevli jandarma komandolara ulaştırıldı.

Yalovalı 76 yaşındaki kadının ördüğü atkılar Hakkari'deki jandarma komandolara dağıtıldı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Üzüm, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfından (SYDV) aldığı destekle güvenlik güçleri için ördüğü 15 atkıyı kış mevsiminin çetin geçtiği Hakkari'ye gönderdi.

İl Jandarma Komutanlığınca teslim alınan atkılar, zorlu koşullarda görev yapan jandarma komandolara dağıtıldı.

Görüşmek istediği komandolarla SYDV personeli aracılığıyla telefondan görüntülü konuşan Üzüm, kaç yıldır el emeği göz nuruyla ördüğü ürünleri kente göndermek istediğini söyledi.

Üzüm, Allah'tan güvenlik güçlerini sevdiklerine bağışlaması için dua ettiğini belirtti.

Jandarma personeli de Üzüm'e teşekkür ederek, "Vatan bize emanet. Siz duanızı eksik etmeyin. Ellerinizden öpüyoruz. Tüm arkadaşlarım adına çok teşekkür ederim." dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Oto tamircide çıkan yangın 4 araca sıçradıOto tamircide çıkan yangın 4 araca sıçradı
Sarıyer’de kontrolden çıkan beton mikseri karşı şeride geçip kamyonete çarptı: 1 ağır yaralıSarıyer’de kontrolden çıkan beton mikseri karşı şeride geçip kamyonete çarptı: 1 ağır yaralı
Uluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş TurnuvasıUluslararası Yaşar Doğu, Vehbi Emre ve Hamit Kaplan Güreş Turnuvası
Anahtar Kelimeler:
Hakkari Yalova atkı

Hakkari Namaz Vakitleri 8 Mart Cuma

İmsak
05:00
Sabah
06:19
Öğle
12:21
İkindi
15:37
Akşam
18:12
Yatsı
19:27

Hakkari Nöbetçi Eczaneler 8 Mart Cuma

Yaşam eczanesi
Semdinli
Sümbül eczanesi
Merkez
Şifa eczanesi
Yuksekova
Tümünü Göster
Hakkari ECZANELER
Hakkari ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Adidas, Puma, New Balance... Ünlü markalarda sepet fırsatları

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

Adımlarınızı konforla buluşturan Camper ayakkabılarda indirim

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.