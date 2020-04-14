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Yalovalı emekliden balkon konserleri

YALOVA HABERLERİ  | 14.04.2020 15:09 | Son Güncelleme

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ali Özbek, kendisi gibi sokağa çıkma yasağına takılan vatandaşlar için her gün balkonundan konser veriyor.

Yalova’nın Çınarcık ilçesinde yaşayan 67 yaşındaki Ali Özbek, kendisi gibi sokağa çıkma yasağına takılan vatandaşlar için her gün balkonundan konser veriyor. Özbek 10 gündür sürdürdüğü konseri yasak kalkana kadar devam ettireceğini dile getiriyor.
Korona virüs nedeniyle 65 yaş üstü vatandaşlara getirilen sokağa çıkma yasağına takılan Yalovalı Ali Özbek adlı vatandaş, kendisi gibi yasağa takılan vatandaşlara kendi tabiri ile “Balkon Konserleri” vermeye başladı. Her gün Çınarcık ilçesindeki evinin balkonuna çıkan vatandaş kurduğu ses sistemi ile konser veriyor. Konseri ellerine aldıkları çayları ve kahveleri ile kah evlerinin bahçesinden, kah balkonundan izleyen vatandaşlar ise Ali Özbek’e teşekkür ediyorlar. Amacının evlerinden çıkamayan kendisi gibi 65 yaş üstü vatandaşları eğlendirmek olduğunu belirten Özbek, “Evde sıkılıp şarkı söylemeye başladım. Sonra neden bu şarkıyı balkondan söyleyip de herkesi eğlendirmiyorum dedim. O günden beri balkon konserlerine başladım. Dinleyenler de çok mutlu oluyorlar. Onlar dinlerken ben söylerken eğleniyorum. Böylece bir nebze de olsa can sıkıntımız geçiyor. Konseri sokağa çıkma yasağı bitene kadar her gün sürdüreceğim” dedi.
Vatandaşlar ise söylediği şarkılarla kendilerini eğlendiren Ali Özbek’e teşekkür ettiler.

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