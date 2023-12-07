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Yalova’nın yabancı gelinleri kültür sofrasında buluşuyor

07.12.2023 13:25 | Son Güncelleme:
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Uluslararası Kadın ve Toplumsal Gelişim Derneği’nin hayata geçirdiği “Farklı Kültürler Aynı Sofrada Buluşuyor” projesi çerçevesinde haftanın 3 günü kurulan sofrada Türkiye’nin 7 bölgesinin yanı sıra 20 ülkeden kadınların yaptığı yemekler beğeniye sunuluyor.

Çoğunluğu Yalova’ya gelin olarak gelmiş kadınların yanı sıra çeşitli nedenlerle kentte göç eden ve yaşayan kadınlar, “Farklı Kültürler Aynı Sofrada Buluşuyor” projesi ile bir çatı altına geldi. Geçen hafta başlayan etkinlik çerçevesinde kadınlar haftanın 3 günü aynı anda Yalova Uygulama Oteli’nde mutfağa girerek kendi yörelerine ait yemekleri yapıyor ve birbirlerine yardımcı oluyor. Projeye Yalova Valiliği, Yalova Belediyesi, İl Özel İdaresi, Kültür Turizm İl Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü de destek veriyor.

“BÜYÜK ÇOĞUNLUĞU DA YALOVA’YA GELİN OLARAK GELMİŞLER”

Rusya, Mısır, İran, Irak, Azerbaycan, Tayland, Moldova ve Ukrayna gibi 20 ülkeden kadınların, kendi kültürlerine ait yemekleri proje çerçevesinde yaptığını dile getiren Uluslararası Kadın ve Toplumsal Gelişim Derneği Başkanı Nurten Anıl, Vali Hülya Kaya ile görüştükten sonra böyle bir projeyi hayata geçirdiklerini söyledi. Kadınları birleştirici bir proje hazırladıklarını anlatan Anıl, “Yaklaşık 20 ülke ve 7 bölgeden kadınlarımızla bir aradayız. Bu kadınlar hiç birbirini tanımıyorlar, görmediler. Büyük çoğunluğu da Yalova’ya gelin olarak gelmişler. Biz burada onları kaynaşması sosyalleşmesi ve kültürlerini ortaya çıkarmasıyla ilgili bir çalışma yapalım dedik. Aynı zamanda Yalova’nın gastronomi kültürüne de yaraşır bir program oldu bu. Dünya Göç Günü 18 Aralık’ta. Üniversitede bu 20 ülkenin büyükelçilerine davet gönderiyoruz. Vali hanım kanalıyla. Onlar buraya gelecekler, büyükelçilerle kadınlarımız bir araya gelecek. Bu yaptıkları yemek tüm halka sunulacak, gösterimi yapılacak. Çeşitli Yalova ürünleriyle de ikramlıklar hazırlanacak. Böyle şenlikli güzel bir program hedefliyoruz” ifadesini kullandı.

Dernek olarak gastronomi turizmi yapmayı planladıklarını belirten Anıl, “Diğer ülkelerle birlikte bu projeyi büyüterek birbirimize gidip gastronomi turları yapmayı hedefliyoruz. Yalova için çok güzel bir proje. Tüm Türkiye’ye uygulayabileceğimiz bir proje. Her ilde göçle gelen kadın var. Onların da bir şekilde ortaya çıkmasını, kültürlerinin yaşanmasını sağlamayı hedefliyoruz” dedi.

Etkinliğe katılan Yalova’nın Rus gelini Anastasia Zeybek, proje katıldığından dolayı mutlu olduğunu ifade etti. Zeybek, farklı kültürleri proje ile kaynaştığını anlattı. Etkinliğe Taylandlı gelini Angkhanan ile katılan Gülten Sağlam, projenin çok güzel olduğunu ifade ederek, “Geçtiğimiz 30 Ağustos’ta nikah yaptı. Kısa sürede çok güzel organizasyona dahil oldu. Hem Türkçesini geliştiriyor hem de Tayland yemeği yaparak kendi mutfağını tanıtacak” dedi.

Altınova Soğuksu köyünden etli Boşnak böreği yapan Sema Pehlivan da, “Burada hep beraber kültürel olarak yaptığımız yemeklerin tadına bakacağız. Umarım biz de yaptığımız etki Boşnak böreği ile köyümüzün ve Boşnakların böreğini en güzel şekilde tanıtmış oluruz” diye konuştu.

Etkinlikte Kırgızistan’ın bavursak yemeğini yapan Ayman Kızılay da kültür paylaşımın çok değerli olduğunu söyledi. Yaklaşık 15 senedir Yalova’nın gelini olan Saniyat Tezbaşaran ise, “ Yalova’da yaşıyoruz. 2 tane çocuğum var. Eşim Bulgaristan göçmeni. Ben Kafkasya’dan gelen bir gelinim. Bizim yöreye ait düğünlerde yapılan helva tarzında yemeğimi sundum” dedi.

"SAVAŞ MİLLETLER İÇİN DEĞİL, DEVLETLER İÇİNDİR"

Afgan pilavı yapan Zelda Sultani da programı düzenleyenlere teşekkür etti. İran mutfağından safranlı pilavla projeye katılan Kamile Alkaş ise, “İran mutfağı çok zengin bit mutfak, biz baharat safran çok kullanıyoruz. Safran en meşhur baharat dünyadadır. 20 ülkeden geliyoruz. Bunu öğrendim. Herkes beraber yaşayabilir. Savaş milletler için değil, devletler içindir. Biz beraber mutlu olabiliriz” dedi.
Malatya kaysısı tatlısını yapan Emine Yabaslıel kadınların dayanışmasının önemine vurgu yaparak, “Dillerimiz uyuşmasa da mutfak dillerimiz aynı” ifadesini kullandı.
Etkinliğe, Kültür ve Turizm Müdürü Ziya Karatekin de katıldı.

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