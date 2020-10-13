YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Yalova
  4. Yalovaspor’dan hakem tepkisi

Yalovaspor’dan hakem tepkisi

YALOVA HABERLERİ  | 13.10.2020 16:05 | Son Güncelleme

Misli.com 3.

Yalovaspor’dan hakem tepkisi

Misli.com 3. Lig 3. Grubun 4. haftasında 2 penaltı sonrasında Somaspor’a 2-1 mağlûp olan Yalovaspor’un yönetimi hakemlere tepki gösterdi.
Hakem hataları sonrasında haklarının gasp edildiğini ve Manisa’dan Yalova’ya elleri boş döndüklerini belirten yeşil kırmızılı ekibin başkanı Onay Tuna, ellerinde bulundurdukları görüntülerle Merkez Hakem Kurulu’na başvuruda bulunup, Yalovaspor’un hakkını sonuna kadar savunacaklarını söyledi. Türkiye Futbol Federasyonu’na ve Merkez Hakem Kurulu’na itirazlarının olacağını belirten Onay Tuna, “Bu müsabaka keşke seyircili olsaydı ve hakemin verdiği yanlış kararları keşke herkes görebilseydi. Oyuncumuza orta sahada tekme atılıyor. Kırmızı kart verilmesi gereken pozisyon görmezden geliniyor. Atağımızda oyuncumuz rakip defans tarafından ceza sahası içerisinde açık bir şekilde düşürülüyor, ancak maçın hakemi bu pozisyonu da görmezden geliyor. Aynı karşılaşmanın hakemi, rakibe iki penaltı çalıyor. İlk penaltıda oyuncumuz, rakip futbolcu tarafından arkadan ittiriliyor. Pozisyonun devamında top oyuncumuzun eline çarpıyor. Ancak hakem lehimize faul vereceği yerde aleyhimize penaltı çalıyor. Benze bir şekilde rakip hücum oyuncusu ceza sahası dışından kalemize şut çekiyor. Ancak defans oyuncumuzun elleri kapalı bir şekilde ve ne hikmetse göğsüne çarpan topun ardından ev sahibi takım oyuncularının bağrışları arasında hakem, göremediği pozisyonda penaltı çalıyor. Bu tip olaylar Türk futbolunda olmamalı. Henüz ligin başı. Ancak yaşanan olaylar, ligimizi çıkmaz hale sokacaktır. Bizim canımız yandı, başkalarınınki yanmasın. Konuyla ilgili maçta yaşanan hakem hatalarının görüntüleri elimizde mevcut. Önümüzdeki günlerde Türkiye Futbol Federasyonu’na ve Merkez Hakem Kuruluna itirazımız olacak. Somaspor-Yalovaspor karşılaşmasında görev yapan hakemle ilgili olarak tepkimizi dile getireceğiz. Yalovaspor’u kimse sahipsiz sanmasın” diyerek sözlerini noktaladı.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
'2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum' '2 yıl sonra burnumdan düştü! Şaşırdım ve korktum'
Şehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdıŞehrin ortasında dehşet saçtı! Aracın önünü kesip pompalı tüfekle kurşun yağdırdı
En Çok Okunan Yerel Haberler
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Kayserispor maçına 275 taraftar girecek
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Başkan Işıksu’dan öğrencilere moral ziyareti
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Gazi dedesinin diktiği çınarı yıktırmamak için imza kampanyası başlattı
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Homan muhtarlarla bir araya geldi
Dicle Elektrik Mardin İl Müdürü Homan muhtarlarla bir araya geldi
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Kütahya'daki FETÖ operasyonunda 11 zanlı tutuklandı
Bünyan Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi’nde
Bünyan Belediyesi ekipleri Cumhuriyet Mahallesi’nde

Yalova Namaz Vakitleri 13 Ekim Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:05
Öğle
12:54
İkindi
16:01
Akşam
18:33
Yatsı
19:52

Yalova Nöbetçi Eczaneler13 Ekim Salı

Funda Eczanesi
Merkez
Ihlamur Eczanesi
Merkez
Tuğçe Eczanesi
Altinova
Yeni Eczanesi
Armutlu
Liman Eczanesi
Cinarcik
Deniz Eczanesi
Ciftlikkoy
Tümünü Göster
İlginizi Çekebilir
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
El dezenfektanı satın alırken bilinmesi gerekenler
Yalova'da ihbara giden itfaiye erlerine pasta sürprizi
Yalova'da ihbara giden itfaiye erlerine pasta sürprizi
En çok tercih edilen tıraş makineleri
En çok tercih edilen tıraş makineleri
Milletvekili Şeker’den Oral’a ziyaret
Milletvekili Şeker’den Oral’a ziyaret
Başkan Tutuk bisikletçilerle pedal bastı
Başkan Tutuk bisikletçilerle pedal bastı
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 2 - Çatalcaspor: 6
TFF 3. Lig: Yalovaspor: 2 - Çatalcaspor: 6
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.