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Yalvaç, video konferansta bölge çiftçisinin sorunlarını aktardı

MANİSA HABERLERİ  | 03.06.2020 17:40 | Son Güncelleme

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile gerçekleştirdiği video konferansta Manisa çiftçisinin sorunlarını aktardı.Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar aralarında Manisa’nın da yer aldığı 13 farklı ziraat odası başkanı ile video konferans ile görüşme yaptı.

Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar ile gerçekleştirdiği video konferansta Manisa çiftçisinin sorunlarını aktardı.
Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar aralarında Manisa’nın da yer aldığı 13 farklı ziraat odası başkanı ile video konferans ile görüşme yaptı. TZOB Genel Başkanı Bayraktar, Manisa adına ise Salihli Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç ile görüşerek, özellikle Sultaniye Çekirdeksiz Üzüm bağlarındaki hava koşullarından kaynaklı zararın boyutları hakkında bilgi aldı.
Manisa çiftçisinin hava koşullarından kaynaklı zararın büyük olduğunu belirten Yalvaç, “TARSİM ile sigorta kapsamının genişletilmesi konusunda gerekli görüşmelerin acil yapılmasını, her türlü kamu kurum ve kuruluş ile irtibata geçerek Manisa ili geneli ve diğer bölgelerin afet kapsamına alınması gerektiğini TZOB Genel Başkanı Şemsi Bayraktar’a ilettim. Ortak görüşümüz çiftçimizin mağdur edilmemesi, zararın kesinlikle karşılanmasıdır. Zaten girdi maliyetlerinden dolayı beli bükülen çiftçinin bir de meydana gelen zarardan dolayı daha da zor durumda bırakılmamasıdır. Yaşanan bu talihsiz durumun mağduru olan çiftçilerimizin sesini duyurmak ve zararın karşılanmasını sağlamaktır. Bu süreçte Salihli Ziraat Odası olarak bizlerin yegane görevi bölge çiftçisinin yanında olmaktır” diye konuştu.

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