YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Erzincan
  4. Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet Bayramını gökyüzüne Türk bayrağı açarak kutladı

Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet Bayramını gökyüzüne Türk bayrağı açarak kutladı

29.10.2021 14:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yamaç paraşütçüleri Cumhuriyet Bayramını gökyüzüne Türk bayrağı açarak kutladı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yamaç paraşütü pilotları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı gökyüzünde Türk bayrağı açarak kutladı.

Kent merkezine 9 kilometre uzaklıktaki Çakırman mevkisinde buluşan yamaç paraşütü sporcuları, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98. yıl dönümü dolayısıyla Türk bayrakları ile uçuş gerçekleştirdi.

Hazırlıklarını yapan 9 sporcu Çakırman 830 noktasından havalandı. Sporcular yaklaşık bin 500 metre yüksekliğe çıkınca Türk bayraklarını açarak kutlama yaptı. Türk bayrakları ile inişlerini gerçekleştiren sporcular hep bir ağızdan "Ne mutlu Türk'üm diyene, Cumhuriyet Bayramı'nız kutlu olsun." ifadesini kullandı.

Yamaç paraşüt sporcusu Kübra Cengiz, gazetecilere yaptığı açıklamada, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutlamak için Çakırman 830 mevkisinde etkinlik düzenlediklerini söyledi.

Etkinliğe 9 paraşütün havalandığını ifade eden Cengiz, "Birlikte hepimiz uçuşlarımızı Türk bayrakları ile beraber yaptık. Çokta güzel inişler yaptık. Tüm Türkiye'nin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum." dedi.

Erzincan'da yamaç paraşütü sporu ile uğraştıklarını belirten sporculardan Saffet Kılıç ise 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda, bu anlamlı günde şanlı Türk bayrağını göklerde dalgalandırmaktan duydukları mutluluk ve gururu dile getirdi.

Yamaç paraşütü sporcularından Sedat Cengiz de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı için herkesin bir araya geldiğini belirtti.

Türkiye'nin farklı kentlerinden pilotların etkinliğe katıldığını ifade eden Cengiz, "Hepimiz sevinçliyiz. Hepimiz buradayız ve en sevdiğimiz şey uçarak, bayraklarımızla gökyüzüne süslemeyi yaptık. Çok güzel bir duygu. Bayraklarımızla 3 paraşütçü aynı 'gagıl' içerisinde dönüş yaparak bayraklarımız gösterdik. Bütün Türkiye'nin Cumhuriyet Bayramı kutlu olsun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ekim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediyeEkim fırsatı! Alınabilecek en anlamlı hediye
Ekim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacakEkim fırsatı! Bu hediyeye herkes bayılacak
Erzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandıErzincan'daki trafik kazasında 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Erzincan

Erzincan Namaz Vakitleri 29 Ekim Cuma

İmsak
05:16
Sabah
06:40
Öğle
12:11
İkindi
15:04
Akşam
17:31
Yatsı
18:50

Erzincan Nöbetçi Eczaneler29 Ekim Cuma

Burak Eczanesi
Merkez
Deva Eczanesi
Merkez
Çayırlı Eczanesi
Cayirli
Refahiye Eczanesi
Refahiye
Canan Eczanesi
Tercan
Tümünü Göster
Erzincan ECZANELER
Erzincan ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Futbol: Ziraat Türkiye Kupası

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

Yeni Malatyaspor Kasımpaşa deplasmanında galibiyet peşinde

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

75. Devlet Resim ve Heykel Yarışması ön değerlendirmesi sonuçlandı

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Hamzaoğlu'ndan Trabzonspor maçı değerlendirmesi:

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.