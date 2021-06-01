Yamaç paraşütçüleri Ölüdeniz semalarını yeniden renklendirecek

Bölgenin yamaç paraşütü ve aktive merkezi olarak gelecek misafirlere hazır olduğunu vurgulayan Koral, "Haziranda başlayan sezonun ekim, kasım aylarına kadar uzayacağını düşünüyoruz. Turizmciler ve yamaç paraşütü sektörü talebi karşılamaya hazır. Fethiye, ocak ve şubat ayları dışında 10 ay aktiviteye olanak sağlayan eşsiz bir bölge." değerlendirmesini yaptı.

Bölgeye yapılan teleferiğin haziranda faaliyete geçeceğini, isteyenlerin Babadağ'a teleferikle ulaşabileceğini dile getiren Koral, "Babadağ, dünyanın en güzel yamaç paraşütü merkezlerinin başında geliyor. Bu kadar profesyonel yamaç paraşütü pilotunun bir arada olduğu başka hiçbir bölge yok. Misafirlerimiz, profesyonel, disiplinli, sertifikalı pilotlar eşliğinde güvenli uçuş yapıyor. Yamaç paraşütü, bir tecrübe gerektirmiyor. Yolcularımız birkaç adım attıktan sonra yaklaşık yarım saat Ölüdeniz’in eşsiz manzarasını seyrederek sahilimize iniyor." ifadelerini kullandı.

Yamaç paraşütü pilotu İlknur Güngelen de salgın nedeniyle uygulanan tam kapanmanın ardından rezervasyonların yavaş yavaş artmaya başladığını kaydetti.

Babadağ'ın dünyaca ünlü yamaç paraşütü merkezi olduğunu vurgulayan Güngelen, "Dünyanın her yerinde buraya uçmak için gelen insanlar var. Dünyadaki en büyük sedir ormanlarına sahibiz ve masmavi bir denizimiz var. Herkesin uçarken bu eşsiz manzarayı tatmasını istiyoruz. Yamaç paraşütü pilotları olarak bu sezona bomba gibi hazırız. Herkesi bekliyoruz." dedi.

- "Buraya gelin ve bu sporu yapın"

Yamaç paraşütü pilotu Hasan Dökmetepelioğlu ise bölgenin eşsiz bir coğrafyaya sahip olduğunu, denize yakın ve yüksek bir dağdan uçuş yaptıklarını belirtti.

Sosyal medya aracılığıyla Türkiye'de de bölgenin adının anılmaya başladığını anlatan Dökmetepelioğlu, "Bundan 10 yıl önce çok fazla Türk yolcumuz olmuyordu. Şimdi yolcularımızın yarısı Türk. Türk misafirlerimiz eskiden bu spora korkarak bakıyorlardı. 'Benim ayağım yerden kesilmesin.' mantığıyla yaklaşıyorlardı. İnsanlarımız artık yamaç paraşütünün çok tehlikesi bir spor olmadığını gördü. Bu heyecanı yaşayan herkes etrafına bu sporu yapmaları için tavsiyede bulunuyor. Biz de tavsiye ediyoruz. Buraya gelin ve bu sporu yapın." sözlerine yer verdi.

